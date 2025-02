Cristiano Ronaldo blijft maar scoren en heeft duizelingwekkend aantal doelpunten te pakken

Al-Nassr heeft dinsdag gewonnen op bezoek bij Al-Wehda: 0-2. Cristiano Ronaldo tekende enkele minuten na rust voor het eerste doelpunt van de ontmoeting in het King Abdulaziz Sports City Stadium en bereikte daarmee een fraaie mijlpaal.

Ronaldo (40) was alert bij een voorzet vanaf de rechterflank en kopte vervolgens op prachtige wijze raak. De Portugese vedette staat nu op 925 doelpunten in zijn illustere carrière. Sadio Mané tekende ver in blessuretijd via een penalty voor de 0-2.

De nog immer eerzuchtige Ronaldo brak ruim twee decennia geleden door bij Sporting Portugal. Hij verliet de topclub uit Lissabon met vijf goals achter zijn naam, om daarna in het shirt van Manchester United 145 keer het net te vinden.

Ronaldo maakte het overgrote deel van zijn goals (450) namens Real Madrid. De ervaren aanvaller bezorgde Juventus 101 doelpunten en voor Al-Nassr staat de teller inmiddels op 89 treffers. Als international van Portugal schoot Ronaldo 135 maal raak.

Al-Nassr bezet dankzij de overwinning van dinsdag de derde plaats in de Saudi Pro League. Met nog twaalf speelronden te gaan bedraagt de achterstand op koploper Ittihad Club van Steven Bergwijn acht punten.

Ronaldo meldde zich op 1 januari 2023 bij Al-Nassr en beschikt bij de Saudische topclub over een contract tot medio 2025. Hij heeft nog niet definitief besloten of hij een nieuwe verbintenis zal ondertekenen bij de huidige nummer drie.

Wel kwam in januari via Marca naar buiten dat Ronaldo zijn aflopende contract met één jaar gaat verlengen, met een jaarsalaris van maar liefst 185 miljoen euro. Ronaldo zou dan ook mede-eigenaar worden van Al-Nassr.