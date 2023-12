Cristiano Ronaldo scoort en houdt Mbappé, Kane en Haaland definitief achter zich

Cristiano Ronaldo heeft zaterdagavond zijn 54ste doelpunt dit kalenderjaar gemaakt. Van groot belang was zijn 1-4 in blessuretijd tegen Al-Taawoun niet, maar het voelde wel extra zoet voor Ronaldo, die zich tot topscorer van 2023 kroont.

Al-Nassr speelde zaterdag een uitwedstrijd bij Al-Taawoun, dat al vroeg in de wedstrijd op voorsprong kwam via een benutte strafschop van Aschraf El Mahdioui, voormalig middenvelder van (Jong) Ajax en ADO Den Haag.

Nog voor rust stelde Al-Nassr orde op zaken. De sterrenformatie van trainer Luis Castro kwam in de 26ste minuut op gelijke hoogte. Marcelo Brozovic werd op zijn wenken bediend door Anderson Talisca en rondde oog in oog met de doelman van de gastheren koeltjes af: 1-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De 1-2 volgde tien minuten na de gelijkmaker en opnieuw was Brozovic van grote waarde. Dit keer was de Kroaat de man van de assist, door de bal panklaar op het hoofd van Aymeric Laporte te leggen. De voormalig verdediger van Manchester City torende boven iedereen uit en kopte feilloos binnen.

Vlak na rust maakte Otávio een einde aan alle onzekerheid. De aanvaller schoof simpel binnen na schrikbarend slecht uitverdedigen bij de thuisploeg. Ronaldo, die de hele wedstrijd meedeed, leek niet tot scoren te komen.

In blessuretijd was het alsnog raak voor de superster. Seko Fofana gaf voor vanaf links en Ronaldo vond met een karakteristieke kopbal de korte hoek. Daarmee tekende hij voor de eindstand. Ronaldo eindigt 2023 met 54 goals: 44 voor Al-Nassr en 10 voor Portugal. Daarmee laat hij andere sterren als Harry Kane (52), Kylian Mbappé (52) en Erling Braut Haaland (50) achter zich.

Alleen Haaland had Ronaldo tegen het einde van het jaar nog van zijn topscorerstitel af kunnen houden, maar de Noor ligt in de lappenmand. Ronaldo uitte vrijdag nog zijn verbazing dat hij door de International Federation of Football History (IFFHS) niet tot de beste tien spelers van 2023 werd gerekend. Dat liet hij blijken middels drie lach-emoji’s en een poppetje dat zijn handen voor zijn ogen houdt.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties