Cristiano Ronaldo schiet fantastisch raak en bereikt zeer fraaie mijlpaal

Dinsdag, 23 mei 2023 om 23:08 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:11

Cristiano Ronaldo heeft dinsdagavond zijn klasse laten zien. De Portugese superster van Al-Nassr kwam met zijn ploeg op een 0-2 achterstand tegen Al Shabab, maar na rust draaide de thuisploeg het helemaal om: 3-2. De winnende treffer kwam van de voet van Ronaldo, die vanaf links naar binnen sneed en verwoestend uithaalde. Het is het zeventiende seizoen op rij dat Ronaldo minimaal vijftien competitietreffers maakt. Al-Nassr, dat tweede staat, staat nu drie punten achter koploper Al-Ittihad.

Bijzonderheden

Al-Nassr kende een eerste helft om snel te vergeten. Al Shabab, de nummer drie van de Saudische competitie, stond na veertig minuten met 0-2 voor. Grote man was Cristian Guanca, die eerst een strafschop benutte en vijf minuten voor rust scoorde op aangeven van Santi Mina. Toch ging Al-Nassr met een goed gevoel de kleedkamer in, daar Anderson Talisca vlak voor rust voor de aansluitingstreffer zorgde. Vijf minuten na rust zorgde Abdulrahman Ghareeb voor de 2-2, waarna Ronaldo het stadion deed ontploffen. De vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar kreeg de bal van Luiz Gustavo, sneed naar binnen en had een karakteristiek schot in huis: 2-0. Al-Nassr doet derhalve nog altijd mee om het kampioenschap.