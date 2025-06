Cristiano Ronaldo doet opvallende uitspraak over Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo weet het zeker: de Saudi Pro League behoort tot de vijf beste voetbalcompetities ter wereld. Dat zegt de veertigjarige superster op de clubkanalen van zijn werkgever Al-Nassr.

De vijfvoudig winnaar van de Ballon d'Or heeft, na veel speculatie over zijn toekomstplannen, een nieuw tweejarig contract getekend in het Midden-Oosten. Met dat recordcontract zal Ronaldo in ieder geval nog tot na zijn 42ste verjaardag blijven voetballen.

Daarmee lijkt het er niet op dat de Portugees het rustiger aan wil gaan doen. Hij hoopt de grens van 1000 doelpunten nog te passeren. Ondertussen werd hij twee keer op rij topscorer van de Saudi Pro League én is hij nog altijd aanvoerder van Portugal.

Na het aflopen van zijn vorige contract had Ronaldo flink wat mogelijkheden om zijn carrière elders te vervolgen, maar de aanvaller gelooft dat hij zich in deze fase van zijn carrière op de beste plek bevindt. CR7 verklaarde eerder al dat hij de Saudische competities sterker vindt dan bijvoorbeeld de Ligue 1 en de Major League Soccer.

Na het tekenen van zijn nieuwe contract zei Ronaldo tegen de officiële clubkanalen van Al-Nassr: "Natuurlijk is de Saudi Pro League nog steeds aan het verbeteren, maar ik geloof dat we op dit moment al in de top vijf competities van de wereld staan. Ik geloof nog steeds dat we ons zullen blijven verbeteren. We hebben tijd en we hebben de afgelopen twee jaar laten zien dat de competitie steeds beter wordt."

"Ik ben blij omdat ik weet dat de competitie erg competitief is. Alleen mensen die nog nooit in Saudi-Arabië hebben gespeeld en niets van voetbal weten, zeggen dat deze competitie niet tot de top vijf van de wereld behoort. Ik geloof honderd procent in mijn woorden, en de mensen die in deze competitie spelen, weten waar ik het over heb."

Nu hij heeft besloten om te blijven, hoopt Ronaldo uiteraard nog een aantal prijzen te winnen: "Mijn doel is altijd om iets belangrijks te winnen met Al-Nassr. En daar geloof ik natuurlijk nog steeds in. Daarom heb ik mijn contract met twee jaar verlengd, omdat ik geloof dat ik kampioen zal worden in Saudi-Arabië."

Ronaldo heeft tot dusver in 111 wedstrijden 99 doelpunten gemaakt voor Al-Nassr. Hij heeft echter slechts één prijs gewonnen: de Arab Champions Cup in 2023. De komende twee jaar is hij van plan om daar verandering in te brengen, voordat hij een punt achter zijn indrukwekkende carrière zet.