Cristiano Ronaldo reageert glashelder op imitatie van Rasmus Højlund tijdens duel met Portugal

Cristiano Ronaldo heeft op de persconferentie voorafgaand aan het duel tussen Portugal en Denemarken gereageerd op het juichen van Rasmus Højlund. De Deense spits maakte in de heenwedstrijd de 1-0 namens zijn land en vierde dat door de iconische ‘siu’ van Ronaldo na te doen.

Lang stond het 0-0 donderdagavond in Kopenhagen, tot Højlund aan het einde stond van een mooie Deense aanval en de bal rechtsonder in de hoek schoof.

Vervolgens rende hij naar de cornervlag en deed hij de doelpuntenviering van Ronaldo na, terwijl Ronaldo namens Portugal op het veld stond.

Na afloop zei de spits van Manchester United dat het niet zijn bedoeling was om Ronaldo te provoceren. “Ronaldo is alles voor mij. Hij is de reden dat ik verliefd ben geworden op voetbal en Manchester United. Ik wilde altijd hem zijn.”

Ronaldo reageerde op het persmoment voorafgaand aan de return op het juichen van de 21-jarige spits. “Dat is geen probleem. Ik weet dat het niet respectloos bedoeld is. Mensen van over de hele wereld doen mijn manier van juichen na.”

“Voor mij is het zelfs een eer, maar ik hoop dat we zondag de viering niet van hem zien, maar van mij.” Ronaldo denkt dat zijn land een lastig duel tegemoet gaat zondagavond. “Denemarken was donderdag veel beter dan wij, dus we zullen goed voorbereid moeten zijn.”

Denemarken reist dus naar Lissabon met een 1-0 voorsprong op zak. Het duel tussen Denemarken en Portugal begint om 20.45 uur en is live te zien bij Ziggo Sport.