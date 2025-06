Cristiano Ronaldo onthult waarom hij 'enkele aanbiedingen' om te spelen op het WK voor clubs links liet liggen

Cristiano Ronaldo heeft uitgelegd waarom hij 'enkele aanbiedingen' van ploegen die deelnemen aan het WK voor clubs heeft afgewezen om een nieuw contract bij Al-Nassr te tekenen.

Het contract van de veertigjarige aanvaller bij Al-Nassr zou komende week aflopen, maar de spits heeft besloten zijn verblijf in Riyad te verlengen. De verwachting was eerst dat Ronaldo één jaar zou bijtekenen, maar het zijn er dus twee geworden.

Waanzinnig contract

De Portugees gaat de komende twee jaar liefst 360 miljoen euro aan salaris verdienen in Saudi-Arabië. Omgerekend is dat 493.000 euro per dag. Mocht Al-Nassr kampioen worden van de Saudi Pro League en/of Ronaldo zich tot topschutter van de competitie kronen, dan verdient hij ook nog enorme bonussen.

De aanvaller heeft ook al een tekenbonus van 38 miljoen euro opgestreken en ontvangt daarnaast miljoenen euro's als ambassadeur van Saudi-Arabië.

Geen WK voor clubs

Ronaldo werd de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met ploegen als Botafogo, Palmeiras, River Plate en Wydad Casablanca, die allemaal deelnemen of deelnamen aan het WK voor clubs. Hij sloeg deze aanbiedingen echter af om te kunnen genieten van een ontspannen zomervakantie met zijn partner Georgina Rodriguez en zijn kinderen.

Getty Images

Tegenover het officiële clubkanaal van Al-Nassr ging Ronaldo in op de belangstelling van andere clubs die hij recent heeft afgeslagen. "Ik had een aantal aanbiedingen om op het WK voor clubs te spelen, maar ik vond dat niet logisch omdat ik liever goed wil uitrusten en me goed wil voorbereiden, want dit seizoen wordt erg lang omdat aan het eind het WK 2026 op het programma staat."

"Ik wil niet alleen klaar zijn voor het nieuwe seizoen met Al-Nassr, maar ook voor de nationale ploeg van Portugal. Daarom heb ik besloten om de laatste wedstrijd voor de Nations League te spelen en niet naar andere aanbiedingen te luisteren. En natuurlijk ben ik blij om bij Al-Nassr te blijven, ik houd van de club."

Getty Images

Door zijn nieuwe tweejarige verbintenis bij Al-Nassr blijft Ronaldo ook na zijn 42e verjaardag actief als profvoetballer. De routinier jaagt op zijn duizendste doelpunt uit zijn carrière en hoopt als aanvoerder van Portugal komend jaar het WK 2026 te winnen.