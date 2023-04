Cristiano Ronaldo onthult beste elftal waarmee hij ooit heeft samengespeeld

Cristiano Ronaldo heeft een elftal samengesteld van spelers met wie hij in de loop van zijn illustere carrière heeft samengespeeld. De Portugese steraanvaller speelde in het verleden voor onder meer Manchester United, Real Madrid en Juventus, en staat sinds dit seizoen onder contract bij de Saudische topclub Al-Nassr. Hij heeft tijdens zijn carrière met vele grote namen de kleedkamer gedeeld en onthult tegenover GOAL Arabia zijn beste elftal aan ex-ploeggenoten.

Als doelman kiest Ronaldo voor Iker Casillas, die door velen beschouwd wordt als een van de beste keepers aller tijden. De inmiddels gestopte sluitpost won met Real driemaal de Champions League en werd vijf keer kampioen van Spanje. De defensie wordt gecompleteerd door Marcelo, Sergio Ramos, Rio Ferdinand en Giorgio Chiellini. Met Marcelo en Ramos veroverde Ronaldo eveneens vele prijzen met de Koninklijke, terwijl Ferdinand ploeggenoot was tijdens zijn eerste periode bij Manchester United (2003-2009). Met Chiellini speelde de inmiddels 38-jarige aanvaller samen bij Juve.

Op het middenveld kiest Ronaldo in de persoon van Luka Modric en Toni Kroos voor twee voormalig ploeggenoten die momenteel nog steeds schitteren bij Real. Ook voor United-legende Paul Scholes heeft de 198-voudig international van Portugal een plekje ingeruimd. In de driemansvoorhoede zijn de namen van Gareth Bale, Wayne Rooney en Karim Benzema terug te vinden.

Ronaldo vormde met Bale en Benzema een ijzersterk trio bij Real. Tijdens hun gezamenlijke periode in Madrid wist de Spaanse grootmacht maar liefst vier keer de Champions League te winnen. In zijn eerste periode bij United had Ronaldo eveneens een uitstekende klik op het veld met Rooney, waardoor hij naast meerdere prijzen, in 2008 ook zijn eerste Ballon d'Or won.

Beste elftal Ronaldo: Casillas; Marcelo, Ramos, Ferdinand, Chiellini; Kroos, Modric, Scholes; Benzema, Rooney, Bale.