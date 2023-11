Cristiano Ronaldo maakt vanaf 35 meter goal van grote schoonheid

Al-Nassr heeft vrijdagavond een eenvoudige overwinning geboekt in de Saudi Pro League. In eigen huis was de ploeg van trainer Luis Castro met 3-0 te sterk voor Al-Akhdoud. Cristiano Ronaldo was de grote man aan de kant van Al-Nassr: in een tijdsbestek van drie minuten was hij na rust tweemaal trefzeker. Na veertien speelronden in de competitie bezet Al-Nassr de tweede plek achter Al-Hilal.

Al-Nassr - Al-Akhdoud 3-0

Nog voor het verstrijken van het eerste kwartier kwam Al-Nassr op voorsprong. Op aangeven van Sultan Al-Ghannam zette Sami Al-Naji zijn ploeg op 1-0. Ronaldo stond pas in de slotfase op. In de 77ste minuut kreeg hij op de hoek van het vijfmetergebied de bal voor zijn voeten, waarna hij direct en doeltreffend uithaalde: 2-0. De tweede treffer van de Portugese superster was van grote schoonheid. De aanvaller kreeg de bal op circa 35 meter afstand en zag doelman Paulo Vitor te ver voor zijn doel staan. Ronaldo twijfelde geen moment en werkte de bal op fraaie wijze binnen: 3-0.