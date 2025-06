Cristiano Ronaldo drukt iedereen op het hart om dit te doen met Lamine Yamal

Cristiano Ronaldo schoot Portugal tegen Duitsland (1-2) naar de finale van de Nations League. De inmiddels 40-jarige aanvaller stuit in de eindstrijd op Spanje, waar met Lamine Yamal (17) één van de grootste talenten van dit moment rondloopt.

Ronaldo praat zaterdag op een persconferentie voorafgaand aan de kraker tegen Spanje over de alom geprezen Yamal. ''Hij doet het echt fantastisch en haalt werkelijk alles uit zijn talent'', is de Portugese vedette lovend over zijn 23 jaar jongere opponent.

''Maar alsjeblieft, legt niet teveel druk op hem. Laat hem groeien als speler en een ontwikkeling doormaken. Haal de druk juist bij hem weg. Dat hij over talent beschikt, daar bestaat geen twijfel over'', neemt Ronaldo de veelbesproken Yamal in bescherming.

Ronaldo komt na de Nations League-finale van zondag voorlopig even niet in actie. Zijn club Al-Nassr neemt niet deel aan het WK voor clubteams in de Verenigde Staten en de aanvaller gaat ook niet in op aanbiedingen om alsnog zijn opwachting te maken op het toernooi met 32 clubs.

''Het is bijna zeker dat ik niet naar het WK voor clubs ga'', benadrukt Ronaldo op het persmoment. ''En dat ondanks de vele aanbiedingen en uitnodigingen. Er zijn wel gesprekken geweest en mensen hebben contact met mij opgenomen.''

''Je kunt niet overal aan deelnemen. Je moet aan de korte, middellange en lange termijn denken. Dus ondanks de toenadering heb ik een beslissing genomen'', geeft Ronaldo de voorkeur aan rust, voordat hij zich weer meldt bij Al-Nassr.

Ronaldo denkt nog niet aan stoppen, ondanks het feit dat hij eerder dit jaar zijn veertigste verjaardag vierde. ''Ik leef bij de dag. Ik heb geen jaren meer te gaan als speler, dus probeer ik van elk moment te genieten.''

''Maar wanneer ik ga stoppen, is nog niet bekend. Daar is nog geen datum voor uitgetrokken. Maar ik voel me gelukkig, geniet van alles en wil op deze voet verder gaan'', aldus Ronaldo.