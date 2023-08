Cristiano Ronaldo kopt raak voor Al-Nassr en scoort in 22e seizoen op rij

Maandag, 31 juli 2023 om 23:43 • Bart DHanis • Laatste update: 23:45

Cristiano Ronaldo heeft zich laten gelden in de tweede groepswedstrijd van de Arab Club Champions Cup. De Portugese wereldster kopte de 2-1 tegen de touwen in het duel met het Tunesische US Monastir. Al-Nassr won het duel uiteindelijk met 4-1 en gaat met vier punten uit twee wedstrijden aan kop in groep C.

Met het doelpunt in de Arabische versie van de Champions League, heeft Ronaldo nu in 22 seizoenen op rij een doelpunt gemaakt. Zijn eerste doelpunt dateert namelijk uit het seizoen 2001/02. Toen scoorde een zeventienjarige Ronaldo twee keer in een 3-0 overwinning van zijn club Sporting Portugal. Moreirense was toen de tegenstander.

Ruim twintig jaar later maakt de inmiddels 38-jarige Ronaldo dus in Saudi-Arabië het 716e clubdoelpunt uit zijn loopbaan. Ook voor Portugal wist hij het net regelmatig te vinden. De vijfvoudig-winnaar van de Ballon d’Or scoorde maar liefst 123 keer in 200 wedstrijden namens zijn geboorteland, wat zijn totaal nu op 839 treffers brengt.