Cristiano Ronaldo komt met prachtig gebaar voor Marokkaanse bevolking

Zondag, 10 september 2023 om 14:23 • Lars Capiau • Laatste update: 14:25

Cristiano Ronaldo heeft zijn Pestana CR7 Marrakech hotel beschikbaar gesteld voor de mensen die getroffen zijn door de Marrokkaanse aardbevingsramp. Dat meldt het Spaanse medium AS. Met het prachtige gebaar probeert de Portugese sterspeler een deel van de Marokkaanse bevolking van onderdak te voorzien.

Normaliter gericht op de meer welvarende mensen, biedt het Pestana CR7 hotel met 174 kamers ruimte voor hulpzoekende mensen rondom Marrakech. Meerdere bedrijven boden al hun hulp aan om de getroffenen te steunen en het hotel waar Ronaldo de eigenaar van is, is een van die organisaties. Mensen die hun huis verloren zijn kunnen daar tijdelijk verblijven.

Vrijdag trof een aardbeving van 6.8 op de schaal van Richter het Atlasgebied in Marokko, op ongeveer zeventig kilometer verwijderd van Marrakech. De natuurramp berokkende enorme schade en al meer dan 2000 mensen lieten het leven in Marokko. Het Rode Kruis heeft gironummer 6868 al opengesteld om geld op te halen voor de slachtoffers van de beving.

Ook de Marokkaanse voetbalselectie droeg zijn steentje bij. Zij doneerden massaal bloed in een poging om de getroffenen te helpen. Vanuit de hele voetbalwereld kwamen steunbetuigingen voor het Noord-Afrikaanse land. De UEFA kondigde een minuut stilte aan voorafgaand aan iedere interland of clubwedstrijd tot en met 21 september en ook het amateurvoetbal heeft toestemming gekregen van de KNVB om een minuut stilte te houden. Marokko zou eigenlijk zaterdagavond in actie komen tegen Liberia, maar die wedstrijd is uitgesteld vanwege de ramp.