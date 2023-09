Cristiano Ronaldo knalt vrije trap recht op hoofd van cameraman

Zaterdag, 16 september 2023 om 19:42 • Laatste update: 20:06

Een opvallend moment uit de Saudi Pro League gaat zaterdagavond snel rond op internet: een vrije trap van Cristiano Ronaldo belandde precies op het hoofd van een cameraman, die daardoor zichtbaar aangeslagen was. Ronaldo wist tegen Al-Read (1-3 winst) ook een bal tussen de palen te schieten en tekende daarmee voor zijn zevende competitiedoelpunt dit seizoen.

Ronaldo acertou em cheio... no cameraman ?? pic.twitter.com/9Cvt8ZZpDQ — B24 (@B24PT) September 16, 2023

Bijzonderheden:

Al-Nassr had ongeveer 45 minuten nodig om het eerste doelpunt op het scorebord te zetten. Sadio Mané, de andere grote ster in het elftal, zette in zijn aanname een opponent op het verkeerde been en schoot vanaf de punt van het strafschopgebied binnen richting tweede paal: 0-1. In de 78ste minuut wist ook Ronaldo zijn felbegeerde goal te maken. De Portugees tikte de bal in zijn kapbeweging door de benen bij een tegenstander en schoot met links binnen: 0-3. Het werd uiteindelijk dus 1-3, waardoor Al-Nassr nu vijfde staat.

????| GOAL: Cristiano Ronaldo scores for Al Nassr! Al Raed 0-3 Al Nassr pic.twitter.com/cx9ny8EZBC — CentreGoals. (@centregoals) September 16, 2023

Al-Read - Al-Nassr 1-3

45+1' 0-1 Sadio Mané

45+2 rood Bander Whaeshi (Al-Read)

49' 0-2 Anderson Talisca (assist: Sultan Al Ghannam)

78' 0-3 Cristiano Ronaldo (assist: Anderson Talisca)

89' 1-3 Mohammed Fouzair (strafschop)