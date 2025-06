Cristiano Ronaldo is overtuigd: dit moet de nieuwe trainer van Al-Nassr worden

Jorge Jesus zegt ja tegen het hoofdtrainerschap bij Al-Nassr, zo verzekeren Fabrizio Romano en Foot Mercato zaterdag. De club uit de Saudi Pro League praat al enkele dagen met de zeventigjarige coach uit Portugal en zijn aanstelling lijkt slechts een kwestie van tijd te zijn.

De komst van Jesus, die in mei vertrok bij Al-Hilal, heeft de zegen van Cristiano Ronaldo. De aanvaller praatte zaterdag enkele uren met zijn landgenoot over wat Al-Nassr te bieden heeft.

Na het gesprek met Ronaldo is het voor Jesus duidelijk dat er een mooie uitdaging voor hem in het verschiet ligt bij Al-Nassr. De ervaren coach is sinds 1989 actief in de trainerswereld en had onder meer Benfica, Sporting Portugal, Flamengo en Fenerbahçe onder zijn hoede. B

Bij Al-Hilal stond Jesus twee periodes voor de groep. In zijn tweede ambtstermijn bij de topclub uit Saudi-Arabië won hij 81 van de in totaal 96 wedstrijden. Nog nooit eerder heeft een trainer dat gepresteerd bij Al-Hilal.

Jesus bezorgde Al-Hilal driemaal de Saudische Supercup. Op 3 mei werd bekend dat beide partijen de samenwerking hadden stopgezet. Sindsdien zoekt de Portugees naar een nieuwe uitdaging.

Ronaldo pleit dus voor de komst van Jesus, maar heeft blijkbaar ook zeggenschap wat betreft de nieuwe directeur voetbalzaken. De sterspeler wil dat Simão Coutinho voortaan de inkomende transfers gaat verzorgen.

De 37-jarige Coutinho speelde in het verleden voor Sporting Portugal en werkt tegenwoordig als spelersmakelaar bij het bureau Pro Eleven. Hij wist onder meer Diogo Dalot onder te brengen bij Manchester United.