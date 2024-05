Cristiano Ronaldo is emoties niet de baas en barst in tranen uit na bekerfinale

Cristiano Ronaldo kende vrijdag een teleurstellende avond. Niet alleen was hij centimeters verwijderd van een schitterend doelpunt, ook werd de Saudische bekerfinale na strafschoppen verloren van Al-Hilal. Na afloop was Ronaldo ontroostbaar.

Alhoewel Al-Nassr een slechte start kende en door Aleksandar Mitrovic op achtstand werd gezet, leek het erop dat Ronaldo en Al-Nassr de bekerfinale toch zouden winnen. Allereerst dankzij de gelijkmaker vlak voor tijd van Ayman Yahya, maar ook door de rode kaarten voor Al-Hilal-spelers Ali Al Bulayhi en Kalidou Koulibaly.

Al-Nassr stond op dat moment al met tien man op het veld na de rode kaart voor doelman David Ospina. In de verlenging slaagden beide ploegen er niet in om te scoren en dus moesten strafschoppen uitsluitsel bieden. Al-Hilal trok aan het langste eind en na afloop was Ronaldo, die in de eerste helft een spectaculaire omhaal tegen de paal zag belanden, ontroostbaar.

Het is een teleurstellend einde van het clubseizoen, waarin Ronaldo wist uit te blinken. De 39-jarige atleet kroonde zich met 35 treffers tot topscorer van de Saudi Pro League. Hij maakte er liefst zeven meer de dan nummer twee op de topscorerslijst, Mitrovic.

Met zijn twee treffers in het laatste competitieduel met Ittihad Club pakte de vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar twee records. Nooit eerder scoorde iemand zo vaak in één Saudi Pro League-seizoen en geen enkele speler pakte ooit de topscorerstitel in vier verschillende landelijke competities (LaLiga, Serie A, Premier League en Saudi Pro League).

Voor Al-Nassr zit het seizoen er nu definitief op, waardoor Ronaldo zich kan richten op zijn mogelijk laatste EK met Portugal. De Europees kampioen van 2016 neemt het in zijn groep op tegen achtereenvolgens Tsjechië, Turkije en Georgië.

