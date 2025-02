Cristiano Ronaldo, die deze woensdag zijn veertigste verjaardag viert, is voorlopig niet van plan om een punt te zetten achter zijn imposante loopbaan. Wat de Portugese aanvaller wél weet is dat hij sowieso niet terugkeert bij de club waar het voor hem allemaal begon.

Ronaldo doorliep de jeugdopleiding van Sporting Portugal en debuteerde in 2002 in de hoofdmacht. Hij maakte al snel indruk bij de grootmacht uit Lissabon en dwong medio 2003 een toptransfer af richting Manchester United.

De aanvaller van Al-Nassr koestert nog immer warme gevoelens voor Sporting, maar een terugkeer bij zijn oude liefde behoort wat hem betreft niet tot de mogelijkheden. Ronaldo ligt in de Saudi Pro League overigens vast tot 30 juni 2025.

''Ik houd ervan om naar Sporting te kijken, het is nog steeds mijn team! Maar een terugkeer heb ik nooit overwogen. Dat zou ook niet logisch zijn'', zo benadrukt Ronaldo op zijn verjaardag in een uitgebreid interview met Canal 11.

''Mijn loopbaan begon ooit in Portugal. En het is niet zo dat ik niet van Portugees voetbal houd of het niveau te laag vind. Maar ik denk dat overal een houdbaarheidsdatum zit. Ik ben dan ook nooit serieus nagedacht over een tweede periode bij Sporting'', aldus Ronaldo.

Ronaldo speelde naast Sporting voor Manchester United, Real Madrid en Juventus. De Portugese superster kwam in 2023 bij Al-Nassr terecht. Het is nog niet bekend of CR7 zijn aflopende contract gaat verlengen.

De doorgewinterde aanvaller is ook nog steeds international van Portugal, waarvoor hij tot dusver 216 interlands afwerkte. In die reeks kwam hij tot 135 doelpunten. Het absolute hoogtepunt kwam in 2016, toen Ronaldo met de Portugese ploeg de Europese titel veroverde.