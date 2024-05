Cristiano Ronaldo heeft aan twee doelpunten genoeg om evenveel records te breken

Al-Nassr heeft het Saudi Pro League-seizoen maandagavond (Nederlandse tijd) afgesloten met een overwinning op Ittihad Club. De ploeg van trainer Luís Castro was al zeker van de tweede plek en dus veranderde de 4-2 winstpartij weinig aan de stand. Cristiano Ronaldo was goed voor twee van de vier goals en brak daarmee twee records.

De Portugese superster was verantwoordelijk voor de openingstreffer. In de blessuretijd van de eerste helft nam hij een lange bal op de borst aan, waarbij het leek alsof hij het leer te ver voor zich uit speelde. Niks bleek minder waar toen Ronaldo alsnog de 1-0 binnenschoot.

Na een dik uur spelen moest Ittihad, waar Karim Benzema ontbrak in de wedstrijdselectie, verder met tien man. Rechtsback Swailem Al-Menhali verliet het veld met een rode prent na een overtreding op een doorgebroken speler.

Niet veel later verdubbelde Al-Nassr de marge en weer was Ronaldo de doelpuntenmaker. Uit een corner van invaller Marcelo Brozovic kopte de aanvaller overtuigend raak: 2-0. Een aantal minuten later werd hij naar de kant gehaald.

?????? Cristiano Ronaldo was electrified after setting a new record in the Saudi Pro League with 35 goals in a single season... ??



His passion for the game is still burning strong at 39 years old ????



pic.twitter.com/drK4cSWVgZ — CentreGoals. (@centregoals) May 27, 2024

Via een strafschop maakte Abdulrahman Ghareeb er tien minuten voor tijd 3-0 van, waardoor er geen vuiltje aan de lucht leek voor Al-Nassr. Toch kwam Ittihad via Farhah Ali Alshamrani (assist: Talal Abubakr Haji) en Fabinho (rebound uit eigen gemiste penalty) snel terug tot 3-2. Een rake kopbal van Meshari Fahad Al-Nemer (assist: Abdulaziz Al-Aliwa) bepaalde de eindstand op 4-2.

Door zijn twee treffers eindigt Ronaldo het seizoen met 35 treffers in de Saudi-Arabische competitie, zeven meer de dan nummer twee op de topscorerslijst, Aleksandar Mitrovic (Al-Hilal). Daarmee pakt de vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar meteen twee records. Nooit eerder scoorde iemand zo vaak in één Saudi Pro League-seizoen en geen enkele speler pakte ooit de topscorerstitel in vier verschillende landelijke competities (LaLiga, Serie A, Premier League en Saudi Pro League).

?????? Cristiano Ronaldo also becomes the first player ever to be topscorer in four different leagues.



??? La Liga (x3)

??? Serie A

??? Premier League

??? Saudi Pro League pic.twitter.com/mo33ATGWu9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2024

