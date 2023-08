Cristiano Ronaldo en Sadio Mané helpen aan monsterzege met vijf goals

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 22:14 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:31

Cristiano Ronaldo en Sadio Mané hebben Al-Nassr vrijdagavond aan een overtuigende overwinning geholpen. Op bezoek bij Al-Fateh produceerde de Portugese sterspeler een hattrick, terwijl Mané twee keer trefzeker was. Voor Al-Nassr was het na twee nederlagen op rij de eerste competitiezege van het nieuwe seizoen.

De score werd na 27 minuten geopend door Mané, die na een fraaie assist met de hak van Ronaldo beheerst afrondde: 0-1. De Portugees bepaalde vervolgens de ruststand op 0-2 door een voorzet van Sultan Al Ghannam van dichtbij binnen te koppen. Ook bij de 0-3 kreeg Ronaldo de bal op een presenteerblaadje. Abdulrahman Ghareeb werd de diepte ingestuurd en legde direct breed op de 38-jarige spits, waardoor de uitkomende sluitpost van Al-Fateh kansloos was.

AlNassr Symphony Orchestra ???? pic.twitter.com/9QzLpLyf70 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 25, 2023

Al-Nassr nam hierna wat gas terug, maar voerde de doelpuntenproductie tien minuten voor tijd alsnog verder op. Weer was Ghareeb de aangever. Mané stond op de juiste plek om diens voorzet vogelvrij tegen de touwen te koppen: 0-4. Het slotakkoord was voor Ronaldo, die in de 96ste minuut de 0-5 binnen kon lopen en daarmee zijn hattrick voltooide.