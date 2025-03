Cristiano Ronaldo is er klaar mee en zegt Portugese pers de waarheid

Cristiano Ronaldo is op de persconferentie in aanloop naar de return in de kwartfinale van de Nations League tegen Denemarken gebotst met de Portugese pers. De veertigjarige recordtopscorer van het land is niet blij met het negatieve sentiment dat na de 1-0 nederlaag uit de heenwedstrijd om de Portugese nationale ploeg hangt. Ronaldo eiste op het persmoment het respect van de journalisten.

Portugal verloor donderdag met 1-0 door een doelpunt van Rasmus Højlund. Ronaldo geeft toe dat het tegen Denemarken niet goed was, maar vindt het journaille veel te negatief. "Het team heeft in het algemeen goed gespeeld, misschien op een of twee wedstrijden na, wat onderdeel is van voetbal."

"Jullie mogen je mening hebben, maar ik heb mijne", aldus Ronaldo. Portugese media vinden het huidige elftal kwalitatief tekortkomen. "Jullie denken dat de beste generatie voetballers altijd degene is die wint. Naar mijn mening zijn er gouden, zilveren en bronzen generaties, of hoe je het ook maar wil noemen. Voor mij is de beste generatie de generatie die wint, niet de generatie met de beste spelers."

"Ik voel dat er een heel negatief sentiment hangt rond het nationale team. Dat is me opgevallen op de persconferenties van de laatste dagen. Het bevalt me niet. Het bevalt me niet."

Ronaldo voelt zich op de persconferentie niet helemaal serieus genomen. "Als je wilt dat ik antwoord geef op jullie vragen, kijk dan in mijn ogen. Het getuigt van een gebrek aan respect om naar jullie computers te staren terwijl ik antwoord geef. Als het nodig is herhaal ik mijn antwoord tot wel tien keer, zodat jullie tijd hebben om te typen wat ik zeg."

Ronaldo heeft er vertrouwen in dat Portugal het donderdag in het Estádio José Alvalade in Lissabon om kan draaien. "We zijn er klaar voor. We gaan niet hetzelfde doen als donderdag. We weten dat het slecht was."

Ronaldo hoopt op de massale steun van het Portugese publiek. "We moeten ons nu positief voorbereiden op de wedstrijd, de troepen verenigen, het stadion achter ons krijgen. Wij voelden ons niet fijn in het stadion van Denemarken, en ik hoop dat de tegenstander morgen hetzelfde ervaart in ons eigen stadion."

De wedstrijd tussen Portugal en Denemarken begint zondagavond om 20:45 uur.