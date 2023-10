Cristiano Ronaldo bezorgt Portugal kwalificatie en mist nét spectaculaire omhaal

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 22:48 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:52

Portugal heeft zich geplaatst voor het EK 2024. Treffers van Gonçalo Ramos en Cristiano Ronaldo (tweemaal) bezorgden de Europees Kampioen van 2016 een 3-2 zege op Slowakije. Feyenoorder Dávid Hancko zorgde voor de aansluitingstreffer, terwijl Stanislav Lobotka voor de laatste treffer van de avond zorgde. Portugal is met 21 punten uit 7 duels niet meer te achterhalen voor de nummer drie, Luxemburg (11 punten). Slowakije, dat tweede staat met 13 punten, heeft de beste papieren om met Portugal naar het EK te gaan.

Bij Portugal koos bondscoach Roberto Martínez voor het aanvalstrio Ronaldo - Ramos - Rafael Leão. Op het middenveld werden creatievelingen Bruno Fernandes en Bernardo Silva vergezeld door João Palhinha. Goalie Diogo Costa zag vier verdedigers voor zich staan: Diogo Dalot, Rúben Dias, Antonio Silva en João Cancelo. Bij Slowakije stonden Feyenoorder Dávid Hancko in de verdediging met onder meer Milan Skriniar. Lobotka was de spil op het middenveld, terwijl Robert Bozeník de spits van dienst was. De zeventienjarige Feyenoorder Leo Sauer behoorde niet tot de selectie.

De eerste kans van de wedstrijd kwam op naam van Ronaldo, die in kansrijke positie naast schoot. Zorgen leverde dat bepaald niet op voor de Portugezen, die heer en meester waren in het Estádio do Dragão in Porto. Dat leverde kansen op voor Fernandes en Leão, die allebei hun meerdere moesten erkennen in de doelman van Slowakije, Martin Dúbravka.

De eerste kans voor de bezoekers leverde bijna direct een treffer op. Bozenik, die zijn brood in Portugal verdient bij Boavista, zag Costa een knappe reflex in huis hebben. Aan de andere kant was het vervolgens raak. Fernandes had een schitterende kap én pass in huis op Ramos, die alleen nog maar hoefde binnen te koppen en dat ook deed: 1-0. Nog voor het half uur kwam Portugal op 2-0.

Ronaldo met de ????????????! ?? Cristiano Ronaldo weet bijna op schitterende wijze de 3-0 te maken... ??#ZiggoSport #Euro2024 #PORSVK pic.twitter.com/HkYsSeBrCK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 13, 2023

Denis Vavro maakte hands in zijn eigen zestien: strafschop. Ronaldo ging achter de bal staan en liet dat buitenkansje niet onbenut. Ramos en Silva kwamen in het restant van de eerste helft nog dicht bij de 3-0, net als Ronaldo. De aanvaller van Al-Nassr werd in de zestien gevonden en probeerde het met een spectaculaire omhaal, die maar rakelings over het Slowaakse doel ging.

Ook na rust was het gevaar van Portugal nooit ver weg. Silva, Ramos en Fernandes zagen hun passes echter allemaal net niet aankomen. Ex-FC Groningen-middenvelder Tomás Suslov was inmiddels binnen de lijnen gekomen en hij liet zich zien met een schot, dat naast ging. Ook Hancko probeerde het met een schot, maar Costa werd daar niet al te nerveus van. Portugal deed niets met de waarschuwing van de Feyenoord-verdediger, daar hij even later wel scoorde.

Hancko probeerde het met een schot vanaf een meter of twintig en zag zijn inzet via een Portugees been plots in de korte hoek belanden: 2-1. Slowakije kreeg hoop, die echter al snel weer de grond in werd geboord. Fernandes zette scherp voor bij de tweede paal, waar Ronaldo binnenliep. Er werd gedacht aan buitenspel, maar arbiter Anastasios Sidiropoulos keurde de treffer goed: 3-1. Het verzet van Slowakije leek gebroken, totdat Lobotka tien minuten voor tijd verwoestend uithaalde van afstand: 3-2. Desondanks was Portugal in de slotfase de dreigendere ploeg. Echter hadden João Félix en Diogo Jota het vizier niet op scherp staan. De zege kwam niet meer in gevaar.