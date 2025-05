Cristiano Ronaldo (40) is volop in onderhandeling over nieuwe verbintenis

Cristiano Ronaldo is met de clubleiding van Al-Nassr in gesprek over een nieuw contract, zo heeft directeur Fernando Hierro bevestigd op een persconferentie van de Saudische club.

Onlangs voedde de Portugese superster de geruchten over zijn toekomst met een Instagram-post. De veertigjarige Ronaldo eindigde op de derde plek met Al-Nassr en daardoor loopt zijn elftal deelname aan de Aziatische Champions League mis.

Op de laatste speeldag, bij de ontmoeting met Al-Fateh, was een treffer van Ronaldo zelf niet voldoende voor een resultaat: 3-2. Mede door die goal kroonde Ronaldo zich met 25 goals wel tot topscorer van de Saudi Pro League, boven Ivan Toney (23) en Karim Benzema (21).

Ronaldo richtte zich na de wedstrijd via zijn sociale kanalen tot zijn volgers. Dit hoofdstuk is klaar. Het verhaal? Dat wordt nog geschreven", schreef hij bij een foto. Het maakte de nodige tongen los in de mediawereld.

Volgens velen hintten hij daarmee op een vertrek, maar dat hij de deuren van Al-Nassr inderdaad achter zich sluit, is nog niet helemaal zeker. "We zijn nog steeds met Ronaldo in onderhandeling over een nieuw contract", onthult Hierro op de persconferentie.

"Hopelijk vinden we samen een oplossing over een verlenging. Zijn aanwezigheid hier is een nationaal project. Hij is een gigantisch fenomeen in de geschiedenis van het voetbal en heeft flink geholpen om de sport hier te laten groeien."

De internationale media linkte Ronaldo in de verleden dagen aan een dienstverband bij onder meer de competitiegenoot Al-Hilal. Ook gonsde het in de wandelgangen van geruchten over een stap naar de Aziatische kampioen Al-Ahli (Egypte), het Marokkaanse Wydad Casablanca en het Braziliaanse Botafogo en Palmeiras.