Crisis in Arnhem: 10 mogelijke opvolgers van Phillip Cocu bij Vitesse

Zondag, 12 november 2023 om 09:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 10:25

Na de 1-3 thuisnederlaag tegen sc Heerenveen zaterdagavond besloot Phillip Cocu zijn ontslag in te dienen bij de clubleiding van Vitesse. De Arnhemmers bivakkeren op de laatste plaats in de Eredivisie en dus wacht de opvolger van Cocu een hels karwei in GelreDome. Wie besluit technisch directeur Benjamin Schmedes aan te stellen als opvolger van Cocu? Voetbalzone zet tien mogelijke kandidaten op een rij.

Maurice Steijn

Maurice Steijn werd eerder dit seizoen wegens dramatische resultaten ontslagen bij Ajax. De Hagenees zal zich mogelijk snel willen revancheren bij een nieuwe club in de Eredivisie. Steijn maakte vorig seizoen furore met Sparta Rotterdam door die club bijna naar Europees voetbal te leiden. Daarvoor heeft Steijn ervaring opgedaan bij NAC Breda, ADO Den Haag en VVV-Venlo. Bij de twee laatstgenoemde clubs liet hij zien te kunnen verrassen met teams waar de verwachtingen niet al te hoog liggen. Voor Vitesse zou die ervaring onder de huidige omstandigheden geen overbodige luxe zijn.

Maurice Steijn werd eind oktober door Ajax op straat gezet.

Alfred Schreuder

Net als Steijn wist ook Alfred Schreuder het niet lang vol te houden bij Ajax. Vorig seizoen moest de Barnevelder in december het veld ruimen. Schreuder vond na zijn vertrek uit de Johan Cruijff ArenA nieuw emplooi bij Al Ain Club, dat hem eerder deze maand besloot te ontslaan. Mogelijk staat de voormalig trainer van Club Brugge open voor een nieuwe kans in de Eredivisie. Schreuder is bovendien geen onbekende bij Vitesse, waarvoor hij zeven wedstrijden speelde. Daarnaast was hij in het seizoen 2009/10 zeventien wedstrijden de assistent-trainer van clublegende Theo Bos.

Alfred Schreuder zit sinds zijn ontslag bij Al Ain Club zonder club.

Mitchell van der Gaag

Mitchell van der Gaag is momenteel werkzaam bij Manchester United, waar hij een van de assistent-trainers van Erik ten Hag is. Ten Hag waardeert Van der Gaag, die echter wel open zou kunnen staan voor een terugkeer naar Nederland. Daar werkte hij eerder als hoofdtrainer van FC Eindhoven, Excelsior en NAC Breda. Na zijn periode als trainer van Jong Ajax werd hij overgeheveld naar het eerste elftal van de Amsterdammers. Man United en Ten Hag zullen Van der Gaag hoogstwaarschijnlijk niet willen laten gaan, terwijl het ook de vraag is of de hoofdrolspeler zelf een vertrek ziet zitten.

Mitchell van der Gaag heeft de nodige ervaring opgedaan in Nederland.

Patrick van Leeuwen

Patrick van Leeuwen is in Nederland bij het brede publiek wat minder bekend. De 54-jarige Zoetermeerder maakte jarenlang furore in het buitenland bij Shakhtar Donetsk. Daar was hij tussen 2006 en 2013 hoofd jeugdopleiding. Via Kairat Almaty, waar hij twee jaar technisch directeur was, trok hij op verzoek van Jordi Cruijff naar Maccabi Tel Aviv, waar hij weer in de rol van hoofd jeugdopleiding stapte. In Israël stond hij later 32 wedstrijden als hoofdtrainer langs de lijn. In het seizoen 2022/23 was Van Leeuwen zeer succesvol als trainer bij Zorya Luhansk, dat hij naar de derde plaats bracht in de Oekraïense Premier Liga. Shakhtar besloot hem begin dit seizoen aan te stellen, om hem vervolgens drie maanden later te ontslaan.

Patrick van Leeuwen stond, als trainer, niet lang aan het roer bij Shakhtar Donetsk.

Giovanni van Bronckhorst

Na zijn ontslag bij Rangers FC in november vorig jaar heeft Giovanni van Bronckhorst zijn rentree in de voetballerij nog niet gemaakt. Gio is tegenwoordig onder meer actief als analist op Champions League-avonden. In september van dit jaar werd Van Bronckhorst nog nadrukkelijk gelinkt aan het hoofdtrainerschap bij Villarreal, maar van een nieuwe uitdaging is het nog niet gekomen. Van Bronckhorst heeft ervaring in de top van Nederland en bezorgde Feyenoord het landskampioenschap in 2017.

Giovanni van Bronckhorst won het Schotse bekertoernooi met Rangers.

Albert Capellas

Albert Capellas was tussen 2010 en 2014 een kleine vier jaar verbonden aan Vitesse. De inmiddels 56-jarige Spanjaard was in zijn rol als assistent-trainer de rechterhand van John van den Brom, Peter Bosz, Fred Rutten, Albert Ferrer en Stanley Menzo. In 2014 besloot Capellas een nieuwe uitdaging aan te gaan bij de Deense topclub Brøndby IF, waar hij assistent-trainer was en zich bezighield met de jeugdopleiding. Na avonturen met Bosz bij Maccabi Tel Aviv en Borussia Dortmund ging hij op eigen benen staan en kwam hij uiteindelijk in 2022 bij FC Midtjylland terecht. Daar werd hij wegens tegenvallende resultaten in maart ontslagen.

Albert Capellas liep tussen 2010 en 2014 al rond bij Vitesse.

Fred Rutten

Fred Rutten kreeg na zijn vertrek bij PSV afgelopen zomer de kans om op eigen benen te staan bij Sparta Rotterdam. Die kans liet de zestigjarige oefenmeester echter liggen. Ondanks dat Rutten liet doorschemeren open te staan voor een baan als hoofdtrainer, besloot hij toch de voorkeur te geven aan een buitenlands avontuur. Daar is het nog niet van gekomen. Rutten was in het seizoen 2012/13 een seizoen lang trainer van Vitesse. Met spelers als Wilfried Bony, Theo Janssen, Marco van Ginkel en Jonathan Reis eindigden de Arnhemmers toen vierde in de Eredivisie.

Fred Rutten leidde Vitesse in het seizoen 2012/13 naar de vierde plaats in de Eredivisie.

Edward Sturing

Het zou zeker niet de eerste keer zijn dat Edward Sturing voor de groep zou komen te staan als interim-trainer. De Apeldoorner stond liefst vijf keer als tussenpaus voor de groep. Meest recentelijk in het seizoen 2019/20, na het ontslag van Leonid Sloetski. Sturing kreeg na afloop van het seizoen, waarin Vitesse als zevende eindigde, te horen dat de club in zee zou gaan met een nieuwe trainer. "In mijn hoofd was ik al met van alles bezig voor komend seizoen, dus dat moest ik wel even wegzetten. Waarschijnlijk is er een betere kandidaat", vertelde Sturing destijds bij de NOS. Vitesse koos voor Thomas Letsch. Sturing is momenteel bij de Arnhemmers werkzaam als Hoofd Vitesse Voetbal Academie.

Edward Sturing is al decennialang verbonden aan Vitesse.

Erwin van de Looi

Aan de vijfjarige samenwerking tussen Erwin van de Looi en Jong Oranje kwam afgelopen zomer een einde. Het teleurstellend verlopen jeugd-EK in Georgië en Roemenië eindigde al in de groepsfase. Het EK twee jaar daarvoor verliep een stuk positiever met een plek in de halve finale. Van de Looi is sinds zijn vertrek bij Jong Oranje clubloos. "Het is een mooie periode geweest, maar mijn gevoel zegt dat het tijd wordt voor iets anders", liet hij bij de bekendmaking van zijn vertrek weten. Van een gewenste nieuwe uitdaging is het tot op heden nog niet gekomen.

Op het afgelopen jeugd-EK stelde Jong Oranje zwaar teleur.

Marcel Keizer

Marcel Keizer hield het dit seizoen niet lang vol in de Saudi Pro League. Na vijf duels werd de oefenmeester al de laan uitgestuurd bij Al-Shabab. De in Badhoevedorp geboren oefenmeester trok vijf jaar geleden naar het Midden-Oosten. Daarvoor deed hij veel ervaring op in Nederland bij onder meer Telstar, SC Cambuur, FC Emmen en Jong Ajax. De Amsterdammers besloten hem in de zomer van 2017 door te schuiven naar het eerste, waar hij in december van dat jaar ontslagen werd.

Marcel Keizer werd begin september ontslagen bij Al-Shabab.