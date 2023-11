Criminelen wilden dochter (1) en vriendin Neymar ontvoeren, politie ontkent

Woensdag, 8 november 2023 om 11:54 • Rian Rosendaal

Criminelen hebben in Brazilië geprobeerd om Neymars dochtertje Mavie (1) en haar moeder Bruna Biancardi (29) te ontvoeren. Dit wordt woensdag naar buiten gebracht door diverse Braziliaanse media. De indringers gingen hiervoor het huis van de schoonouders van de Braziliaanse sterspeler binnen, maar slaagden uiteindelijk niet in hun missie.

Het voorval vond dinsdag plaats in het politiedistrict Cotia, in het westelijke gedeelte van São Paulo. Drie mannen konden het woningcomplex binnendringen met hulp van iemand die in hetzelfde gebouw woont. Beveiligingscamera’s filmden hoe de criminelen het complex inkwamen, waarna de politie een twintigjarige man wist te arresteren.

De politie sluit voorlopig uit dat de criminelen Biancardi en Mavie wilden ontvoeren, zoals door diverse lokale media werd gemeld. Het tweetal was op het moment van de inbraak overigens niet aanwezig in de woning. De ouders van de bekende Braziliaanse influencer waren wél aanwezig. Zij werden bedreigd en vastgebonden door de indringers, maar zijn ongedeerd gebleven.

Biancardi heeft inmiddels tekst en uitleg gegeven aan haar negen miljoen volgers op Instagram. "Gelukkig wonen mijn zus, Mavie en ik daar niet meer en waren we op het moment van de overval niet aanwezig. Mijn ouders hebben gelukkig ook geen verwondingen opgelopen. Dat is op dit moment het belangrijkste."

Neymar spreekt op Instagram van 'een trieste dag'.

De moeder van Biancardi deed haar verhaal bij het Braziliaanse medium Splash. "De dieven waren uit op waardevolle spullen. Maar het is niet omdat ik de schoonmoeder van Neymar ben dat ik veel geld in huis heb. Onze kluis was gewoon leeg. Uiteindelijk namen de dieven vijf horloges, twee gouden ringen en drie tassen mee."

Neymar

Neymar is inmiddels op de hoogte van de mislukte poging tot kidnapping in zijn vaderland. "Het is een trieste dag met twee keer nieuws. Maar godzijdank gaat het goed met iedereen na de mislukte overval", schrijft de geblesseerde sterspeler van Al-Hilal uit Saudi-Arabië. "Er is daarnaast een vriend van mij overleden. Sterkte aan de familie en hopelijk mag God kracht geven."

Neymar koos afgelopen zomer voor het avontuur bij Al-Hilal. Veel plezier heeft de aanvaller echter nog niet beleefd aan zijn nieuwe werkomgeving, want in oktober liep hij bij de Braziliaanse nationale ploeg een zware knieblessure op. Neymar moet hierdoor maandenlang revalideren.