Courtois na ruzie mogelijk tóch op EK: ‘Het leven is te kort om spijt te hebben’

Zaterdag, 4 november 2023 om 14:58 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:01

Mogelijk is Thibaut Courtois komende zomer alsnog aanwezig op het EK. De Belgische sluitpost, die momenteel aan het revalideren is van een zware knieblessure, leeft sinds juni in onmin met Domenico Tedesco. Als het aan de bondscoach van de Rode Duivels ligt, is Courtois tijdens het EK in Duitsland weer van de partij. “Het leven is te kort om spijt te hebben van het verleden."

In juni werkte België twee EK-kwalificatiewedstrijden af. Eerst thuis tegen Oostenrijk, daarna volgde de ontmoeting in en tegen Estland. In het eerste duel droeg Romelu Lukaku de aanvoerdersband, waarna het in Estland de beurt zou zijn aan Courtois. Dat schoot echter in het verkeerde keelgat bij de doelman van Real Madrid, die 'diep teleurgesteld' was en daarop het trainingskamp van de Belgen verliet.

Courtois en zijn vader Thierry claimden eerst nog dat knieklachten de reden waren voor de boomlange sluitpost om het Belgische kamp te verlaten. Tedesco liet nadien weten dat een blessure niet de reden was voor het voortijdig afhaken van Courtois. "Na de wedstrijd kwam Thibaut naar me toe. Hij wilde me meteen spreken. Hij vertelde me dat hij zou vertrekken omdat hij erg teleurgesteld en beledigd was dat hij niet de aanvoerder was tegen Oostenrijk.”

Courtois regeerde daar weer op, door te stellen dat de woorden van Tedesco 'niet stroken met de werkelijkheid'. "Ik ben hier diep teleurgesteld over, maar ik wil duidelijk maken dat de uitspraken van de coach niet stroken met de werkelijkheid. Ik houd vol dat ik in geen geval iets heb geëist en dat ik met mijn teamgenoot Romelu Lukaku heb gesproken om eventuele omstandigheden met betrekking tot deze situatie op te helderen."

Verzoening?

In augustus scheurde Courtois de voorste kruisband van zijn knie af. Het EK, dat in juni volgend jaar van start gaat, zou medisch gezien zeker nog tot de mogelijkheden kunnen behoren. Grootste obstakel voor deelname aan het EK leek de verbruide relatie met Tedesco te zijn, maar de bondscoach staat open voor een hernieuwde samenwerking. “Het leven is te kort om spijt te hebben van het verleden. Daarom wil ik de deur volledig openzetten", vertelt de Duitser bij VTM Nieuws. “Ik stelde Thibaut in augustus al een gesprek voor. In Madrid of in Tubize. Waar hij maar wilde. Ik wilde het oplossen.”

Tedesco stelt dat de bal nu bij Courtois ligt. “Voor mij is het duidelijk. Ik reikte hem de hand. Ik opende élke deur. Nu wacht ik op een signaal van Thibaut. Hij heeft nu wel wat andere dingen aan zijn hoofd door z’n blessure. Maar als hij ons binnenkort één klein signaal van welwillendheid geeft, kunnen we weer verder. Want nogmaals: onze deur staat open.” De 31-jarige Courtois kwam tot op heden 102 keer uit voor de nationale ploeg.

Alderweireld

Ook Toby Alderweireld keert mogelijk terug bij de Rode Duivels. De voormalig Ajacied kondigde in maart zijn pensioen bij de nationale ploeg aan. De centrumverdediger verkeert in bloedvorm en is de absolute sterkhouder bij het Royal Antwerp van Mark van Bommel. Vorige week liet de 34-jarige mandekker tegenover Het Laatste Nieuws weten dat hij 'moeilijk nee zou kunnen zeggen' als Tedesco in maart aan zou komen kloppen.

“Ik heb echt een zeer goed gevoel bij onze huidige defensie", reageert Tedesco. "Ze weten beter en beter hoe ze moeten reageren in lastige wedstrijdsituaties... Maar Toby? Kijk, er kunnen altijd blessures opduiken. Ik hoop dat we hem niet nodig hebben, maar als we hem nodig hebben... Dan zal ik hem zeker bellen.” Alderweireld vertegenwoordigde de nationale ploeg liefst 127 keer.