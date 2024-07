Couhaib Driouech en Ryan Flamingo maken in oefenduel met Club Brugge officieus debuut voor PSV

Couhaib Driouech en Ryan Flamingo maken zaterdag hun debuut voor PSV. De twee kersverse aanwinsten staan beiden in de basis bij het oefenduel van de Eindhovenaren met Club Brugge. De vriendschappelijke wedstrijd begint om 13:00 en is live te zien op Ziggo Sport.

Het duel wordt afgewerkt op trainingscomplex De Herdgang en zal 105 minuten duren. De eerste 'helft' zal 60 minuten in beslag nemen, het tweede deel wordt na 45 minuten afgefloten.

Tussen de palen staat de met Atlético Madrid in verband gebrachte Walter Benítez. De achterste linie wordt gevormd door (van rechts naar links) Jordan Teze, Armando Obispo, Olivier Boscagli en Mauro Júnior.

Op het middenveld ontbreken EK-gangers Joey Veerman en Jerdy Schouten. Daarom is er in die linie ruimte voor het debuut van Flamingo. Hij wordt op het middenveld bijgestaan door Guus Til en Ismael Saibari.

Voorin maakt Driouech zijn eerste minuten in een PSV-shirt. Hij moet samen met de in de winter vertrekkende Hirving Lozano vaste spits Luuk de Jong van voorzetten voorzien. Ook Noa Lang keert terug in de wedstrijdselectie bij de landskampioen.

Hij begint op de reservebank en zal in het tweede deel van het oefenduel in actie komen. Dan zullen verder voornamelijk jeugdspelers de kans krijgen. Johan Bakayoko ontbreekt, net als Veerman en Schouten, wegens het EK.

Opstelling PSV:

Benítez; Teze, Obispo, Boscagli, Mauro; Flamingo, Til, Saibari; Lozano, De Jong, Driouech.