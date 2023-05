Coolsingel stroomt om 6.00 uur al vol: Feyenoord-fans zingen longen uit hun lijf

Maandag, 15 mei 2023 om 08:13 • Tom Rofekamp

De sfeer zit er maandag al vroeg in op de Coolsingel. De gemeente Rotterdam heeft de vakken voor de huldiging eerder dan aangekondigd geopend, waardoor Feyenoord-supporters rond 6.00 uur al een plekje konden uitzoeken. Inmiddels zijn er honderden fans op de been. Dat leverde reeds om 7.16 uur mooie beelden op.

Volgens het gemeentelijke draaiboek zouden de vakken pas om 9.00 uur opengaan, drie uur voordat de officiële huldiging plaatsvindt. In praktijk gebeurde dat dus om 6.00 uur. Om 7.45 uur was het hoofdvak, dat pal voor het stadhuis staat, al vol. De selectie wordt op het balkon van het stadhuis gehuldigd.

Feyenoord wordt gezongen op de #coolsingel ; je voelt t kippenvel al aanzwellen! Dit gaat een onwijs emotioneel moment worden om 12u als @Feyenoord wordt gehuldigd! Wees er snel bij als je dichtbij wilt komen te staan #Rotterdam @RTV_Rijnmond pic.twitter.com/tBWzUBnxsa — Maikel Coomans (@maikelcoomans85) May 15, 2023

RTV Rijnmond spreekt inmiddels van 'honderden enthousiaste Feyenoord-supporters' op de Coolsingel. Sommigen hebben zelfs in hun auto geslapen om maar verzekerd te zijn van een goed plekje. De fans vieren vandaag Feyenoords zestiende landstitel in de clubgeschiedenis, en de eerste in zes jaar tijd. Met nog twee speelronden te gaan zijn de Rotterdammers niet meer in te halen door nummer twee PSV.