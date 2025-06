Contract van Guus Til bij PSV opengebroken en verlengd

Guus Til heeft zijn contract bij PSV verlengd tot medio 2028, zo maken de Eindhovenaren bekend via de officiële kanalen. De oude verbintenis van de 27-jarige middenvelder liep volgend jaar zomer af. Til gaat er met zijn nieuwe deal financieel erg op vooruit, zo schreef De Telegraaf dinsdagmiddag al.

De rechtspoot hoort nu bij ‘de kopgroep van best betaalde spelers’ bij PSV. Het langer vastleggen van Til was een van de belangrijkste prioriteiten voor technisch directeur Earnest Stewart deze zomer. Ook Peter Bosz wilde de aanvallende middenvelder graag behouden.

“Bovenal is Guus een speler die met zijn kwaliteiten erg goed past bij de speelwijze die onze hoofdtrainer Bosz voorstaat”, aldus Stewart. “Daarnaast is Guus een zeer prettige, strijdvaardige en ervaren persoonlijkheid die tevens buiten het veld van grote waarde is voor PSV."

"Als je een speler als Guus eenmaal in je selectie hebt, wil je hem het liefst niet meer laten gaan. We zijn ontzettend blij dat we tot deze contractverlenging zijn gekomen", zegt de td.

Ook Til is blij met de nieuwe deal. “Ik heb hier al drie succesvolle jaren achter de rug, vind PSV een heel fijne club en uit deze verlenging spreekt veel lof. Mijn doelen zijn helder: ik hoop dat ik mezelf elk jaar kan overtreffen, wil hier ieder seizoen kampioen worden en daarnaast ook graag verder komen in de Champions League. Daar gaan we met z’n allen keihard voor werken.”

Til maakte er dit seizoen geen geheim van dat hij graag nog eens in het buitenland wil spelen. Toch kiest hij dus voor een langer verblijf in Eindhoven, waar hij sinds de zomer van 2022 speelt.

De zesvoudig international van het Nederlands elftal kwam toen voor drie miljoen euro over van Spartak Moskou, nadat hij het seizoen daarvoor indruk had gemaakt op huurbasis bij Feyenoord. Til kan goede cijfers overleggen in het Philips Stadion. Dit seizoen was hij goed voor dertien goals en vijftien assists in 49 officiële wedstrijden.

Til kwam naast PSV, Spartak en Feyenoord ook uit voor SC Freiburg en AZ. Bij die laatste club genoot hij zijn jeugdopleiding. De Alkmaarders verkochten hem medio 2019 voor liefst achttien miljoen euro aan Spartak. In 2020/21 werd hij uitgeleend aan Freiburg.