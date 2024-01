Consternatie op Azië Cup nadat bondscoach Irak wordt bedreigd door journalisten

Jesús Casas is maandagmiddag bedreigd door journalisten nadat hij met Irak werd uitgeschakeld op de Azië Cup. De Spaanse coach delfde met zijn ploeg het onderspit tegen Jordanië na een knotsgekke slotfase. Tijdens de persconferentie die volgde liep het volledig uit de hand.

Irak leek tegen Jordanië lange tijd op weg naar een plek in de kwartfinale. De ploeg van Casas ging in minuut 94 nog met 2-1 aan de leiding, maar zag Jordanië vervolgens twee keer scoren diep in de blessuretijd. Irak kon als gevolg daarvan zijn koffers pakken.

Na afloop van het duel werd Casas het vuur aan de schenen gelegd door de aanwezige pers. Zij stelden dat de Spanjaard gedurende het toernooi te veel interviews zou hebben gegeven aan Spaanse media.

Casas was afgelopen zondag voorafgaand aan de achtste finalewedstrijd tegen Jordanië gefrustreerd over een vraag over interviews die hij zou hebben gegeven aan media uit zijn geboorteland.

Enkele Iraakse journalisten waren van mening dat de interviews hem afleidden van zijn werk als bondscoach met als gevolg dat het land is uitgeschakeld op de Azië Cup. Casas verwierp dat en wees hen erop dat alle drie de groepswedstrijden werden gewonnen.

Op beelden is te zien hoe de journalisten zich tijdens de persconferentie opdringen aan Casas. Beveiligingspersoneel moet eraan te pas komen om het niet tot een confrontatie te laten komen. Uiteindelijk verlaten de journalisten de persruimte.

'Weerzinwekkend gedrag'

De Iraakse voetbalbond heeft met 'grote ontsteltenis' gereageerd op het gedrag van de journalisten. "Dit is weerzinwekkend gedrag. De gebeurtenissen op de persconferentie waren pijnlijker dan de onterechte uitschakeling op de Azië Cup."

Ook Casas veroordeelt het incident. "Maar vergeet niet dat de situatie hier heel anders is dan in andere landen. Media zijn niet geaccrediteerd. Je moet gewoon een Instagram-account hebben en 100.000 volgers op YouTube. Het is lastig om de situatie te vergelijken met andere landen."

"Wat mijn toekomst betreft blijf ik rustig. Het doel is om ons te kwalificeren voor het WK van 2026. Ik laat het op me afkomen", besloot de voormalig assistent-bondscoach van Luis Enrique bij de Spaanse nationale ploeg.

