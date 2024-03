Conference League-loting: Aston Villa treft in Lille zware tegenstander

De loting van de Conference League heeft enkele interessante affiches opgeleverd. Ajax-beul Aston Villa treft LOSC Lille. Het Turkse Fenerbahçe moet het gaan opnemen tegen Olympiakos.

Het Belgische Club Brugge werd als eerste uit de koker getrokken en treft het Griekse PAOK. Club Brugge rekende in de achtste finales af met Molde FK. PAOK was over twee wedstrijden te sterk voor Dinamo Zagreb.

Aston Villa wacht dus een zware clash met LOSC Lille. De Fransen schakelden in de vorige ronde Sturm Graz uit en gaan het nu dus moeten opnemen tegen de absolute topfavoriet voor de eindzege in de Conference League.

Fenerbahçe komt dus de andere Griekse ploeg, Olympiakos, tegen. De Turkse ploeg versloeg over twee wedstrijden Union Saint-Gilloise en wacht nu een clash met Olympiakos, dat een 1-4 nederlaag uit de eerste wedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv wist weg te poetsen door in de return met 1-6 te winnen. De laatste kwartfinale gaat tussen Viktoria Plzen en Fiorentina.

Loting kwartfinales Conference League

Club Brugge - PAOKOlympiakos - FenerbahçeAston Villa - LOSC LilleViktoria Plzen - Fiorentina

Ook de routes van de halve finale werden bij de loting bepaald. Daarin neemt de winnaar van het duel tussen Aston Villa en Lille het op tegen de winnaar van het affiche tussen Olympiakos en Fenerbahçe.

De andere halve finale zal gaan tussen de winnaar van het tweeluik tussen Viktoria Plzen en Fiorentina en de winnaar bij het duel tussen Club Brugge en PAOK.

Halve finales Conference League

Aston Villa/Lille - Olympiakos/FenerbahçeViktoria Plzen/Fiorentina - Club Brugge/PAOK