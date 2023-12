Concurrentie voor PSV: toptarget bezoekt op 1 januari andere club met interesse

Miles Robinson gaat op 1 januari op bezoek bij FC Cincinnati, zo meldt The Athletic. De 26-jarige verdediger, die in de concrete belangstelling staat van PSV, is dan transfervrij en wil van de gelegenheid gebruikmaken om de club van dichtbij te zien. Robinson ligt nog tot 31 december vast bij Atlanta United, maar gaat zijn aflopende verbintenis niet verlengen.

PSV is een van de Europese clubs die geïnteresseerd is in de diensten van de 1 meter 88 lange mandekker. De 27-voudig international van Team USA zou zich in Eindhoven kunnen voegen bij landgenoten Sergiño Dest, Malik Tillman en Ricardo Pepi.

De ploeg van trainer Peter Bosz krijgt dus concurrentie van Cincinnati, dat dit MLS-seizoen beslag legde op de Supporters’ Shield, de prijs voor het team met de meeste punten in de competitie. De club, waar onder anderen Ron Jans en Kenneth Vermeer in het verleden werkzaam waren, werd dit seizoen in de halve finale van de MLS-play-offs uitgeschakeld door uiteindelijke winnaar Columbus Crew (2-3).

Robinson heeft exact 150 wedstrijden gespeeld voor Atlanta United, dat hem begin 2017 binnenhaalde via de draft. De rechtspoot won onder meer de MLS Cup, US Open Cup en Campeones Cup met de Amerikanen.

Technisch directeur Earnest Stewart bevestigde begin november bij Goedemorgen Eredivisie dat PSV interesse heeft in Robinson. “Hij staat al een tijdje op ons lijstje, samen met een aantal anderen, dus dat klopt.”

Stewart bevestigde eveneens dat hij al contact heeft gehad met de mandekker, maar erkende ook dat hij zich niet blind staart op de Amerikaan. “Er is contact geweest, maar niet alleen met hem. Ik heb met meerdere spelers contact, want dat is mijn baan.”

PSV slaagde er afgelopen zomer in om Armel Bella-Kotchap te huren van Southampton, maar de Duitser wist in het Philips Stadion nog niet te overtuigen. Waar de centrumverdediger eerst kampte met een tandprobleem, heeft hij nu last van een schouderblessure. Daardoor staat hij al elf wedstrijden aan de kant.

Bosz kiest doorgaans voor André Ramalho of Jerdy Schouten naast Olivier Boscagli in het centrum van de Eindhovense defensie. De trainer heeft ook Armando Obispo nog achter de hand.

