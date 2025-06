Concurrentie voor Ajax? Deze clubs willen Nicolás Tagliafico

Nicolás Tagliafico gaat komende zomer transfervrij vertrekken bij Olympique Lyon. De Argentijn staat in de belangstelling van twee grote clubs, waardoor een terugkeer naar Ajax geen zekerheid is.

De linksback maakte in 2022 de overstap van Ajax naar Lyon voor ruim 4 miljoen euro. Bij de Franse grootmacht groeide hij al snel uit tot basisspeler.

Door de financiële wanorde bij Lyon is een transfervrij vertrek voor beide partijen de beste optie. De club kreeg verschillende waarschuwingen van de Franse commissie DNCG, dat toezicht houdt op de financiën van de Franse clubs.

De verkoop van Rayan Cherki aan Manchester City voor 36,5 miljoen euro was niet genoeg om de hoogoplopende schulden af te lossen, waardoor het orgaan besloot om Lyon terug te zetten naar het tweede niveau van Frankrijk. De voormalig werkgever van Memphis Depay is in beroep gegaan tegen dat besluit.

Tagliafico werd eerder in verband gebracht met een terugkeer naar zijn thuisland. Independiente zou interesse hebben in de linkspoot. Tagliafico zou momenteel echter geen belangstelling hebben in een terugkeer naar Argentinië.

Volgens journalist César Luis Merlo is Tagliafico nu op de radar verschenen van AS Roma en Sevilla. De Argentijn zou beide opties overwegen.