Concurrent van Memphis is rol onder Simeone zat en lijkt Atlético te verlaten

Memphis Depay heeft binnenkort mogelijk een concurrent minder bij Atlético Madrid. Marca meldde eerder op donderdag namelijk dat Ángel Correa serieuze interesse geniet van een club uit Saudi-Arabië. Fabrizio Romano weet nu te melden dat het gaat om Al-Ittihad.

De kans op een transfer lijkt vrij groot te zijn, daar Correa overweegt in te gaan op het lucratieve voorstel. Atlético zou niet onwelwillend staan tegenover een vertrek van de 28-jarige aanvaller, die nog tot medio 2026 vastligt in het Cívitas Metropolitano.

Atlético wil Correa echter niet zomaar laten gaan, waardoor Al-Ittihad met een aanzienlijk bod lijkt te moeten komen. Romano meldt dat het 'niet makkelijk' is om tot een deal te komen, daar het financiële plaatje voor zowel Atlético als Correa moet kloppen. Dat de aanvaller een vertrek overweegt, heeft volgens Marca alles te maken met zijn rol onder trainer Diego Simeone. Correa wil een belangrijke speler zijn en zou zijn reserverol daarom zat zijn.

Correa zou inzien dat de concurrentiestrijd verloren is. Simeone heeft in zijn 5-3-2-systeem bijna altijd basisplaatsen in huis voor Álvaro Morata en Antoine Griezmann. Correa stond dit LaLiga-seizoen drie keer aan de aftrap en moest het twaalf keer stellen met een invalbeurt. In de Champions League startte de Zuid-Amerikaan in twee van de zes wedstrijden. Correa is van nature een rechtsbuiten, maar wordt door Simeone vaak als de spits gebruikt.

Correa speelde na zijn komst in januari 2015 397 wedstrijden voor los Colchoneros. Daarin was hij goed voor 74 goals en 58 assists. Met zijn 397 duels voor de club staat Correa tweede in het klassement van buitenlanders met de meeste wedstrijden ooit voor Atlético. Alleen Jan Oblak (419) kwam nóg vaker uit voor de club.

Een vertrek van Correa zou goed nieuws kunnen betekenis voor Memphis, die het doorgaans net als eerstgenoemde moet doen met een plek op de bank. Als Correa daadwerkelijk verkast, is het echter niet uitgesloten dat Atlético de transfermarkt opgaat.

Simeone zou bij een vertrek van Correa met Memphis, Morata en Griezmann slechts drie centrale aanvallers overhouden. Atlético heeft met Samu Omorodion een talentvolle spits onder contract staan, maar het negentienjarige talent wordt dit seizoen verhuurd aan Deportivo Alavés. De Spanjaard scoorde dit seizoen al vijf keer in LaLiga.

