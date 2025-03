Robin van Persie heeft zijn allereerste opstelling als hoofdtrainer van Feyenoord wereldkundig gemaakt. Door de vele blessuregevallen waar de Rotterdammers mee kampen, vormen Gijs Smal, Oussama Targhalline en Luka Ivanusec het middenveld tegen NEC. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is live te zien op ESPN 2.

Timon Wellenreuther staat onder de lat in De Kuip, waar de verdediging van de Rotterdammers wordt gevormd door Givairo Read, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman.

Naast de al vele afwezigen kreeg Van Persie ook het slechte nieuws dat Jakub Moder en Antoni Milambo niet mee kunnen doen wegens blessures. Daarom vormen Smal en Targhalline het blok achter nummer 10 Ivanusec.

Voorin zijn er geen verrassingen waar te nemen. Paixão speelt op zijn natuurlijke linksbuitenpositie. Julián Carranza is de spits, terwijl Anis Hadj Moussa de rechtsbuiten van dienst is.

Naast Moder en Milambo moet Feyenoord het ook zien te stellen zonder Calvin Stengs, Justin Bijlow, Facundo González, Gernot Trauner, Jordan Lotomba, Bart Nieuwkoop, Ramiz Zerrouki, Quinten Timber, In-Beom Hwang, Chris-Kévin Nadje en Ayase Ueda.

"We moeten creatief zijn", was Van Persie zich vrijdag bewust van de precaire situatie. "Het is wat het is: een uitdaging. In de huidige situatie spelen sommige jongens niet op hun beste positie, dat zal ook morgen zo zijn."

Feyenoord moet alle zeilen bijzetten om plek drie te veroveren. De Rotterdammers staan op basis van doelsaldo derde, met evenveel punten als AZ en FC Utrecht (43). FC Twente volgt met 42 punten.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hartman; Targhalline, Ivanusec, Smal; Hadj Moussa, Carranza, Paixão.

Opstelling NEC: Roefs; Pereira, Nuytinck, Verdonk, Ouwejan; Hoedemakers, Proper; Ouaissa, Van Crooy, Hansen; Linssen.