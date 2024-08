Opstelling FC Twente: Joseph Oosting zet Sem Steijn op de bank tegen Red Bull Salzburg

De opstelling van FC Twente voor de return in de voorronde van de Champions League tegen Red Bull Salzburg is bekend. Trainer Joseph Oosting kiest er onder meer voor om Sam Lammers als aanvallende middenvelder op te stellen, wat ten koste gaat van Sem Steijn. Mitchell van Bergen begint daarnaast op de bank, terwijl Bas Kuipers juist in de basis staat. De wedstrijd begint om 19:00 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Door de late aansluitingstreffer van Vlap in de heenwedstrijd maakt Twente nog volop kans om de play-offs van de Champions League te halen. In navolging van de nipte 2-1 nederlaag in Oostenrijk deed Twente ook in de Eredivisie het nodige vertrouwen op, door NEC met 1-2 aan de kant te zetten.

Flinke tegenvaller was echter het geblesseerd uitvallen van Youri Regeer. Oosting liet maandag op de persconferentie al weten dat Regeert er niet bij zou zijn tegen Salzburg, en dat betekent na het vertrek van Alfons Sampsted naar Birmingham City dat Twente over geen enkele pure rechtsback in de selectie beschikt.

Linkspoot Anass Salah-Eddine is de aangewezen persoon om Regeer rechts achterin te vervangen. Het hart van de verdediging bestaat uit Alec Van Hoorenbeeck en Mees Hilgers. Linksachter komt er een plekje vrij voor Kuipers.

Mede dankzij zijn heldenrol vorige week in Salzburg mag Vlap het in de return vanaf de eerste minuut laten zien tegen de Oostenrijkers, aan de linkerkant. Dat gaat ten koste van Van Bergen.

Lammers krijgt op de 10-positie de voorkeur boven Steijn. Carel Eiting en Mathias Kjølø vormen het blok. Daan Rots start opnieuw aan de rechterkant, en Ricky van Wolfswinkel in de spits.

"We moeten de lef en absolute wil tonen om een ronde verder te komen tegen een goede tegenstander", blikte Oosting vooruit op de persconferentie. "We zijn voorbereid en hebben een goed plan. Ik heb vertrouwen in mijn jongens, ik hoef niemand te motiveren."

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Salah-Eddine, Hilgers, Van Hoorenbeeck, Kuipers; Kjølø, Eiting; Rots, Lammers, Vlap; Van Wolfswinkel.

Opstelling Red Bull Salzburg: Blaswich; Dedic, Piatkowski, Baidoo, Terzic; Bidstrup, Gourna-Douath, Kjærgaard; Nene, Yeo, Gloukh.