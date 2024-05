De Ligt keert tegen Real Madrid verrassend terug in basis van Bayern München

Terwijl Bayern München de markt volop afstruint in de zoektocht naar een nieuwe trainer, heeft Thomas Tuchel zijn ploeg zo goed mogelijk geprobeerd voor te bereiden op de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. In een poging de Champions League-finale te bereiken, haalt de oefenmeester Min-jae Kim uit zijn basisopstelling. De Zuid-Koreaan speelde een zwakke heenwedstrijd en wordt vervangen door Matthijs de Ligt. Het duel begint om 21:00 uur en is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport Select.

Manuel Neuer is de weinig verrassende doelman van Bayern. De 38-jarige goalie ziet Joshua Kimmich, De Ligt, Eric Dier en Noussair Mazraoui de viermansverdediging vormen. Mazraoui beleefde in zijn Ajax-tijd, net als Matthijs de Ligt, vijf jaar geleden een memorabele wedstrijd in het Santiago Bernabéu. De Ligt was vorige week afwezig met knieklachten en krijgt nu de voorkeur boven Upamecano.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Op het middenveld zijn Konrad Laimer en Leon Goretzka de aangewezen controleurs. Serge Gnabry maakt voorin zijn opwachting in plaats van Thomas Müller. Samen met Leroy Sané en Jamal Musiala moeten de creatievelingen voor aanvoer richting spits Harry Kane zorgen. De Engelse topspits wist in zijn laatste vier duels voor Bayern het net te vinden, waarmee zijn seizoentotaal over alle competities momenteel op 44 staat.

Bayern verloor afgelopen weekend van VfB Stuttgart (3-1), al heeft die nederlaag, behalve het mogelijk verliezen van plek twee in de Bundesliga, geen gevolgen. Bayern heeft zijn landstitel officieel moeten afstaan aan Bayer Leverkusen en om het seizoen nog te redden moet de Champions League gewonnen worden. Het spel uit de heenwedstrijd, waarin Bayern lange tijd de betere ploeg was, biedt Tuchel en zijn manschappen houvast.

Müller, die voor de zesde maal in Bernabéu zal spelen, kijkt uit naar het treffen in het iconische stadion. “Ik kijk ernaar uit om te zien hoe de sfeer zal zijn”, vertelde de Duitser tegenover de clubwebsite. “Het stadion is net gerenoveerd. Het feit dat het stadion in het midden van de stad ligt, fascineert me. Je loopt in een buurt, gaat de hoek om en daar staat dan een stadion van 80.000 man. Voetbal is belangrijk in Madrid, dat merk je in dit soort wedstrijden. Dit stimuleert mij.”

Müller prijst de veelzijdigheid van Real Madrid. “Ze kunnen terugzakken, vinden het geen probleem om te verdedigen. Maar ze weten dat ze geweldige spelers voor op de counter hebben. Dat hebben ze meermaals laten zien. Het is geen toeval dat ze de laatste jaren zo consistent in de halve finale staan. Zij zijn zó gevaarlijk. Of we ze zullen verslaan of niet, zal afhangen van onze effectiviteit.” Vanaf het seizoen 2010/11 wist Real Madrid slechts tweemaal niet de halve finale van het miljardenbal te bereiken. Alleen Ajax (2018/19) en Manchester City (2019/20) wisten Real vóór de halve finale uit te schakelen.

Opstelling Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Kroos; Bellingham; Vinícius Júnior, Rodrygo.

Opstelling Bayern München: Neuer; Kimmich, de Ligt, Dier, Mazraoui; Pavlovic, Musiala, Laimer; Sané, Kane, Gnabry.



Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Welke club bereikt de Champions League-finale? Real Madrid Bayern München Stem Welke club bereikt de Champions League-finale? Real Madrid 53% Bayern München 47% Totaal aantal stemmen: 114 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties