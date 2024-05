Concept XI Ajax

Steven Berghuis keert tegen Almere City terug in de basis van Ajax, zo blijkt uit de opstelling die de Amsterdammers zojuist gepubliceerd hebben. Trainer John van 't Schip geeft op het middenveld de voorkeur aan Sivert Mannsverk boven Benjamin Tahirovic, terwijl Mika Godts naar de bank verhuist vanwege de terugkeer van Steven Bergwijn. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 4.

Gerónimo Rulli staat onder de lat bij Ajax, dat andermaal met een viermansdefensie aantreedt. Devyne Rensch, Josip Sutalo, Ahmetcan Kaplan en Jorrel Hato gaan de nul proberen te houden. Van 't Schip laat ook het middenveld intact ten opzichte van de 1-4 zege bij FC Volendam. Kenneth Taylor wordt in zijn rug gesteund door Jordan Henderson en Mannsverk.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Voorin heeft Van 't Schip weer de beschikking over zijn gedroomde aanval, bestaande uit Berghuis, Bergwijn en spits Brian Brobbey. Berghuis maakte tegen Volendam als invaller zijn rentree na een slepende rugblessure en kan tegen Almere nog geen negentig minuten aan, maar de aanvaller verschijnt wel aan de aftrap. Het is voor Berghuis zijn eerste basisplaats sinds 22 februari.

Voor aanvang van speelronde 33 heeft het als vijfde geplaatste Ajax twee punten meer dan NEC en drie meer dan FC Utrecht. Plek vijf geeft aan het einde van de rit recht op Europa League-voetbal en dus staat er tegen Almere City veel op het spel, weet ook Van 't Schip. “We willen deze wedstrijd winnen. Dat is belangrijk om de vijfde plaats vast te houden en te zorgen dat we ons kwalificeren voor Europees voetbal", blikte de oefenmeester vooruit tegenover Ajax TV.

Als Ajax zesde of lager eindigt, moet het de play-offs in om te vechten voor een Conference League-ticket. Van 't Schip laat dan ook geen ruimte voor onderschatting tegen Almere. "Almere City heeft dit seizoen laten zien dat het een lastige ploeg is om tegen te spelen. Ze gaan het gevecht aan, spelen veel één-op-één-duels en kunnen ook de lange bal hanteren en dan voor de tweede bal gaan. Dat is al het hele seizoen hun kracht en zal nu ook niet anders zijn."

Voor Almere City staat er behalve de eer en een mogelijke wedstrijdpremie niets meer op het spel tegen Ajax. De promovendus wist zich, na een matige seizoenstart, te verzekeren van minimaal nog een seizoen Eredivisie-voetbal. "Ik merk bij de spelers dat er een last van de schouders is gevallen", vertelde trainer Alex Pastoor tegenover Omroep Flevoland. "Op de eerste trainingen van deze week was de lucht er een beetje uit. De scherpte om het beste uit elkaar te halen, ontbrak een beetje."

Toch verwacht Pastoor niet dat hij zijn ploeg hoeft te motiveren voor Ajax-uit. "Als we daar met dezelfde intensiteit en kwaliteit gaan voetballen als we aan het begin van de week deden, kunnen we er beter niet heen gaan. Maar ik heb er wel alle vertrouwen in dat een wedstrijd als deze uitnodigt tot het opvoeren van de druk, ook van binnenuit." Pastoor kan in Amsterdam beschikken over een fitte selectie. Alleen de geschorste Peer Koopmeiners is niet inzetbaar.

Opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Sutalo, Kaplan, Hato; Henderson, Taylor, Mannsverk; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.

Opstelling Almere City: n.n.b.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Bekijk Ajax - Almere City live op ESPN via Ziggo!

Ajax - Almere City: Winst Ajax Gelijkspel Winst Almere City Stem Ajax - Almere City: Winst Ajax 0% Gelijkspel 0% Winst Almere City 0% Totaal aantal stemmen: 0 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties