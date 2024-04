Chuba Akpom ontbreekt op laatste moment in wedstrijdselectie Ajax

John van 't Schip heeft de opstelling van Ajax bekendgemaakt. De Amsterdammers starten tegen Go Ahead Eagles met onder meer Ahmetcan Kaplan, waardoor Sivert Mannsverk naar het middenveld schuift en naast Benjamin Tahirovic belandt. Chuba Akpom zit vanwege een blessure niet bij de wedstrijdselectie. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 21:00 uur en is te zien op ESPN 3.

Diant Ramaj is de doelman van Ajax, dat aantreedt met drie centrumverdedigers: Devyne Rensch, Kaplan en Jorrel Hato. Aan de zijkanten zet Van 't Schip Anton Gaaei (rechts) en Kenneth Taylor (links). Jakov Medic is hersteld van ziekte en keert terug in de selectie.

Mannsverk stond tegen PEC nog in het hart van de verdediging, maar keert met de rentree van Kaplan terug naar het middenveld. De Noor wordt bijgestaan door Tahirovic. Voorin moeten Mika Godts (rechts) en Kristian Hlynsson (links) voor de dreiging zorgen, terwijl Akpom, die in zijn laatste twee wedstrijden drie treffers en een assist noteerde, niet bij de selectie zit. Steven Bergwijn neemt de spitspositie over.

Bij Ajax is het dit seizoen amper rustig geweest en dat was deze week niet anders. Alex Kroes werd nog geen drie weken na zijn start als algemeen directeur geschorst door Ajax omdat hij handelde in aandelen met voorkennis. "Heel vervelend voor de club en iedereen die daar bij betrokken is", stelde Van 't Schip over dat nieuws.

Toch hebben Van 't Schip en zijn spelers geen tijd om lang over de schorsing van Kroes na te denken. Ajax wil de vijfde plaats koste wat kost behouden en om dat te bewerkstelligen zou een zege op Go Ahead, dat vier punten minder heeft, bijzonder welkom zijn. "Het is nu nog meer dan ooit belangrijk om bij elkaar te blijven. De jongens moeten hun focus houden. We moeten proberen het seizoen op de best mogelijke manier af te sluiten", aldus Van 't Schip.

Go Ahead wist zich afgelopen weekend met een 3-0 zege op Excelsior te herstellen van twee opeenvolgende nederlagen in de Eredivisie. Een zege in Amsterdam zou de Deventenaren dichter bij plek vijf en een plek in de play-offs om een Conference League-ticket brengen. Eerder dit seizoen won Ajax op gelukkige wijze met 2-3 in de Adelaarshorst. “In die wedstrijd zag je ook dat Ajax in de omschakeling de nodige kansen tegen kan krijgen", blikt Hake terug op de clubwebsite van Go Ahead.

Hake kan in Amsterdam over een vrijwel fitte selectie beschikken. Alleen Philippe Rommens ontbreekt in de wedstrijdselectie. Go Ahead wist in de laatste twee seizoenen een knap resultaat mee te nemen uit de Johan Cruijff ArenA (0-0, 1-1). “Voor ons als ploeg liggen er deze keer opnieuw mogelijkheden. We moeten dan wel zorgen dat we goed verdedigen en zo min mogelijk kansen tegenkrijgen. Vervolgens is het aan ons om te profiteren van de ruimtes die achter de verdediging liggen", aldus Hake.

Opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Kaplan, Hato; Gaaei, Mannsverk, Tahirovic, Taylor; Hlynsson, Bergwijn, Godts.

Opstelling Go Ahead Eagles: n.n.b.

