Opstelling Ajax: Van 't Schip verrast met keuze op het middenveld

John van 't Schip heeft de opstelling van Ajax voor het duel met FC Utrecht bekendgemaakt. De oefenmeester kiest ervoor om Ahmetcan Kaplan zijn basisdebuut te gunnen. De Turk neemt de positie van de geblesseerde Josip Sutalo in. Steven Berghuis is niet fit genoeg bevonden om te starten en zit op de bank, terwijl Jordan Henderson terugkeert in het elftal. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 12:15 uur en is te zien op ESPN 3.

Diant Ramaj staat onder de lat bij Ajax. Tristan Gooijer is de rechtervleugelverdediger in de vijfmansdefensie van de Amsterdammers. Gooijer speelt op de plek van Anton Gaaei, die vorig weekend tegen AZ al voor rust naar de kant gehaald werd. De rest van de defensie bestaat uit Devyne Rensch, Kaplan, Jorrel Hato en Borna Sosa. Kaplan maakt zijn basisdebuut in de Eredivisie.

Op het middenveld keert Henderson terug, wat ten koste gaat van Benjamin Tahirovic. De middelste linie wordt verder gevormd door Sivert Mannsverk, Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson. Opvallend genoeg verhuist Branco van den Boomen naar de bank.

Voor Mannsverk is het zijn eerste basisplaats sinds 17 september, toen Ajax op bezoek ging bij FC Twente. Destijds werd de Noor na een teleurstellende eerste helft gewisseld. De enige echte pure aanvaller in de basisformatie van Van 't Schip is spits Brian Brobbey.

Van 't Schip besloot deze week meerdere vrije dagen in te plannen. "In de komende drie weken hebben we opnieuw een druk programma en weinig tijd om de spelers fysiek rust te geven", verklaarde de oefenmeester. "Vanuit een aantal jongens kwam het initiatief om toch te trainen, dat is mooi om te zien." Na het duel van zondag tegen FC Utrecht wacht Aston Villa tweemaal binnen een week in het kader van de achtste finale van de Conference League.

"Doordat we al een heel druk programma hebben gehad, is de frisheid misschien ook een beetje uit de ploeg. Dat proberen we op allerlei mogelijke manieren terug te krijgen. Alleen maar heel hard trainen is niet altijd de oplossing." Van 't Schip is op zijn hoede voor FC Utrecht. "De rivaliteit tussen de clubs is bekend. Voor FC Utrecht zijn dit de wedstrijden van het jaar. Ze zijn al een hele tijd ongeslagen en het vertrouwen is groot bij hen."

FC Utrecht-thuis belooft een zware dobber te worden voor Ajax. De Domstedelingen zijn in de Eredivisie al vijftien duels op rij ongeslagen. Ajax wist daarentegen al zes duels op rij in alle competities niet binnen negentig minuten winnend af te sluiten. Het gat tussen Ajax en FC Utrecht bedraagt momenteel slechts vier punten in het voordeel van de hoofdstedelingen.

"Ik zie het niet zo dat Ajax de underdog is en wij de favoriet", stelde trainer Ron Jans ondanks het grote vormverschil tussen de ploegen bij RTV Utrecht. "Maar we gaan er met veel vertrouwen heen. Ajax is op dit moment niet geweldig, maar het is en blijft een grote club. Andere jaren ga je er misschien heen met de gedachte dat een punt mooi zou zijn. Nu heb je een iets optimistischer gevoel."

Opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Rensch, Kaplan, Hato, Sosa; Henderson, Mannsverk, Hlynsson, Taylor; Brobbey.

Opstelling FC Utrecht: Branderhorst; Ter Avest, Van der Hoorn, Viergever, El Karouani; Toornstra, Fraulo, Flamingo; Azarkan, Lammers, Boussaid.

