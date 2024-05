(Concept) Stunttrainer Thiago Motta maakt binnenlandse overstap naar Juventus

Thiago Motta is de opvolger van de ontslagen Massimiliano Allegri, zo laat Juventus via de officiële clubkanalen weten. De voormalig dertigvoudig international van Italië tekent een verbintenis tot 2027 in het Allianz Stadium.

Motta was dit seizoen het brein achter het succesvolle seizoen van Bologna FC. Met de Nederlanders Joshua Zirkzee en Sam Beukema in de gelederen werd een historisch seizoen neergezet en voor het eerst in de historie Champions League-voetbal bereikt door de behaalde derde plaats.

Journalist Fabrizio Romano liet midden mei, na de tirade van Allegri in de Coppa Italia-finale tegen Atalanta (1-0 winst), al weten dat de 41-jarige Motta topkandidaat was om de nieuwe hoofdtrainer te worden van la Vecchia Signora.

Een week later kondigde Bologna via de officiële kanalen aan dat de twee partijen na het succesvolle seizoen de wegen zouden scheiden, waardoor de weg naar Turijn open lag.

Bologna-voorzitter Joey Saputo kwam na het besluit van Motta om zijn contract niet te verlengen bijna superlatieven tekort voor hetgeen de Italiaan heeft bewerkstelligd in het huidige seizoen.

“Ik heb de afgelopen twee jaar een coach leren kennen met een ultieme winnaarsmentaliteit. Thiago heeft het team een briljante identiteit gegeven. Het behalen van de Champions League is iets voor de geschiedenisboeken van onze club. Ik had graag gezien dat hij was gebleven, maar ik kan hem en zijn staf alleen maar bedanken voor de prachtige seizoenen en hem het beste wensen in de toekomst.”

Motta speelde als voetballer voor grootmachten als Paris Saint-Germain, FC Barcelona en Inter. In 2018 stopte hij bij eerstgenoemde en begon hij aldaar zijn trainersloopbaan in de Onder 19 van de Parijzenaars.

Na zijn werk bij de beloftenploeg van les Parisiens vertrok Motta naar Genoa om op eigen benen te staan in het profvoetbal. Zijn eerste klus eindigde in mineur, daar hij twee maanden later zijn biezen kon pakken. Bij Spezia ging het hem vervolgens beter af en via daar belandde hij in 2022 bij Bologna. Vorig seizoen eindigde hij op de negende plaats in de Serie A.

