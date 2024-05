(Concept) Slot verlaat Feyenoord voor Liverpool en wordt duurste Nederlandse tra

Arne Slot is de nieuwe trainer van Liverpool, zo bevestigen de Engelsen via de officiële kanalen. De geboren Bergentheimer verruilt Feyenoord voor the Reds, waar hij de vertrekkende Jürgen Klopp opvolgt. Slot tekent voor XX jaar in de Merseyside. Feyenoord ontvangt een vast bedrag van negen miljoen euro en twee miljoen euro aan bonussen voor de trainer, zo meldde Fabrizio Romano eerder al. Slot wordt daardoor de duurste Nederlandse trainer ooit.

Het vertrek van Slot hing al enige tijd in de lucht. Begin vorige week werd de interesse van Liverpool steeds concreter, dat doortastend handelde en Slot nu definitief voor XX jaar binnen heeft.

Zo komt er na drie seizoenen een einde aan de periode van Slot bij Feyenoord. In de zomer van 2021 kwam de oefenmeester transfervrij over, nadat hij bij AZ uit zijn functie verheven werd omdat hij in het geheim gesprekken voerde met de Rotterdammers.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Slot lag nog tot medio 2026 vast in De Kuip. Door zijn contractverlenging van vorig jaar zomer had de oefenmeester geen ontsnappingsclausule meer in zijn contract staan.

Daarom kon Feyenoord vragen wat het wilde aan Liverpool. Uiteindelijk kwamen beide clubs uit op een bedrag van elf miljoen euro inclusief bonussen voor de trainer. Slot neemt Sipke Hulshoff en Ruben Peeters mee naar Anfield. De beleidsbepalers uit Rotterdam zullen zich nu buigen over de vraag wie de succestrainer op gaat volgen in De Kuip.

Arne Slot: de trainer die ‘sleeping giant’ Feyenoord wakker maakte

Voetbalzone schreef een uitgebreide terugblik op het tijdperk van Slot bij Feyenoord. Lees artikel

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-3 winst) van vorige week gaf Slot al aan ervan uit te gaan dat de transfer zijn doorgang zou vinden. "Het lijkt me duidelijk dat ik graag naar Liverpool wil", bekende Slot zijn ambities voor komend seizoen.

Na afloop zei Slot zelfs dat hij er ‘volledig van overtuigd is dat de clubs eruit gaan komen’. “Er wordt hard onderhandeld en dat is ieders goed recht, maar ik ben er absoluut van overtuigd dat ze eruit gaan komen.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties