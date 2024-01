(Concept) PSV zwaait Yorbe Vertessen uit naar Duitsland en incasseert miljoenen

Yorbe Vertessen mag zich officieel speler van 1. FC Union Berlin noemen. De van PSV afkomstige vleugelaanvaller (23) doorstond de medische keuring zonder problemen en tekende daarna een contract tot medio 2028. PSV ontvangt vijf miljoen euro voor de tussentijdse transfer van Vertessen, die in Eindhoven vastlag tot de zomer van 2025.

Vertessen mocht in eerste instantie niet vertrekken bij PSV in de winterstop. Peter Bosz zei zelfs dat een winterse overgang onbespreekbaar was vanwege de blessures van Noa Lang en Hirving Lozano. Enkele weken later heeft Vertessen dan toch zijn gewenste transfer te pakken.

Bosz gunde Vertessen zaterdagavond zijn afscheid van de aanhang van PSV in het Philips Stadion. De vertrekkende vleugelaanvaller viel tegen Almere City FC (2-0 winst) een kwartier voor het einde in en naar nu blijkt waren dat zijn laatste minuten in het PSV-shirt.

Vertessen doorliep de jeugdopleiding van PSV en maakte in februari 2021 zijn debuut in de hoofdmacht. In de afgelopen 3 jaar kwam hij tot 102 duels namens de koploper in alle competities. Vertessen groeide nooit uit tot een vaste kracht en werd vorig seizoen enkele maanden verhuurd aan Union Sint-Gillis.

Het product van de eigen opleiding had met Lang, Lozano en Johan Bakayoko forse concurrentie op de vleugels. Bovendien kan Malik Tillman als buitenspeler uit de voeten. De Eindhovenaren beseften dat Vertessen voelde dat hij niet tot de A-kern hoorde bij de hoofdmacht, waardoor men uiteindelijk instemde met een tussentijdse transfer.

De van PSV afkomstige Vertessen is bij Union Berlin de beoogde opvolger van Sheraldo Becker, die onlangs overstapte richting Real Sociedad. De Belg maakt wellicht zondag zijn debuut in de uitwedstrijd van Union Berlin tegen RB Leipzig.

