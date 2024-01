(Concept) MbappÃ© hakt knoop eindelijk door en verruilt PSG deze zomer voor Real

(Concept) Mbappé hakt knoop eindelijk door en verruilt PSG deze zomer voor Real

Kylian Mbappé gaat definitief de overstap maken naar Real Madrid. Dat maakt (bron) (dag) bekend. De steraanvaller, die sinds 2017 uitkwam voor Paris Saint-Germain, loopt deze zomer uit zijn contract en kan dus gratis de deur uit. Mbappé werd afgelopen tijd al vaker in verband gebracht met een vertrek uit de Franse hoofdstad, maar tot een deal kwam het eerder niet.

De geruchtenmolen rondom Mbappé draaide de laatste maanden overuren. Er werd gesproken over transfers naar Liverpool, Saudi-Arabië en dus Real Madrid. In de Spaanse hoofdstad gaat de 25-jarige aanvaller naar verluidt een jaarsalaris van (bedrag) opstrijken.

Het was bekend dat Real Madrid een belangrijke voorwaarde had gesteld aan zijn voorstel: Mbappé zou voor midden januari laten weten of hij erop ingaat. Zo wilde de Koninklijke voorkomen dat de club wordt uitgespeeld tegen de concurrentie, zoals in de zomer van 2022 gebeurde.

De Koninklijke voelde zich toen in de maling genomen door de pijlsnelle aanvaller, die hun interesse destijds leek te gebruiken om er een beter contract uit te slepen bij de Parijzenaren. Dat wilde Real Madrid niet nog eens laten gebeuren, waardoor de club vóór halverwege januari wilde horen van Mbappé of hij het contractaanbod zou accepteren.

Mbappé mocht afgelopen zomer niet mee op tour in Japan en Zuid-Korea omdat hij weigerde zijn aflopende contract te verlengen en PSG geloofde dat hij stiekem al een (transfervrije) overeenkomst had bereikt met Real Madrid. Hij werd daarom te koop gezet. Al-Hilal bood 300 miljoen euro (!) voor zijn diensten, wat PSG accepteerde.

Mbappé weigerde echter in gesprek te gaan met de Saudi’s. Uiteindelijk mocht de spits terugkeren in het eerste elftal. De teller staat dit seizoen op 25 doelpunten en 3 assists in 24 wedstrijden namens les Parisiens.

