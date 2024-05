(Concept) Manchester United gooit Ten Hag op straat

Manchester United neemt per direct afscheid van Manchester United, zo maakt de Engelse club officieel wereldkundig. De beslissing om de Nederlandse manager te ontslaan komt na de met .. gewonnen/verloren finale in de FA Cup tegen Manchester City. Ten Hag stond sinds juli 2022 onder contract op Old Trafford.

De positie van Ten Hag stond al enige tijd onder druk vanwege de teleurstellende resultaten in met name de Premier League. De achtste plaats was de slechtste eindklassering van the Reds sinds 1990. Manchester United eindigde het seizoen zelfs met een doelsaldo van -1.

In Europees verband was het seizoen al voor de winter klaar, daar het elftal van Ten Hag in de poule achter Bayern München, FC Kopenhagen en Galatasaray eindigde. Een prolongatie van de EFL Cup zat er na een 0-3 thuisnederlaag tegen Newcastle United in november ook niet meer in.

Het staat allemaal in schril contrast met het debuutseizoen van Ten Hag op Old Trafford. Manchester United eindigde 2022/23 op de derde plaats, waardoor een ticket voor de Champions League werd binnengesleept. Daarnaast was er de eindzege in de EFL Cup dankzij een 2-0 zege op Newcastle United op Wembley. In de finale van de FA Cup werd met 2-1 verloren van Manchester City.

Zo komt er na twee jaar dus een einde aan het Manchester-avontuur van Ten Hag te komen. Eerder was de Nederlander als trainer succesvol werkzaam bij Ajax, FC Utrecht, FC Bayern München II en Go Ahead Eagles. Een terugkeer bij de Beierse club in de hoofdmacht lijkt aan de neus van Ten Hag voorbij te glippen, daar Vincent Kompany op dit moment de nadrukkelijke gegadigde is om Tuchel op te volgen.

Opvolgers

De voorbije weken werden al verschillende namen aan Manchester United gekoppeld om de Haaksberger te vervangen. Onder meer Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino en Ipswich Town-manager Kieran McKenna zouden op het verlanglijstje van Ratcliffe staan voor de trainerspositie voor volgend seizoen.