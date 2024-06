(Concept) José Mourinho komende twee seizoenen trainer van Fenerbahçe

José Mourinho is de nieuwe trainer van Fenerbahçe, zo maakt de Turkse topclub bekend via de officiële kanalen. The Special One heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract in Istanbul. Met Fenerbahçe gaat Mourinho komende zomer deelnemen aan de kwalificatie voor de Champions League.

Afgelopen vrijdag bracht journalist Gianluca Di Marzio plotseling naar buiten dat Mourinho een akkoord had bereikt met Fenerbahçe. Sportief directeur Mário Branco, net als Mourinho van Portugese afkomst, zou zich hard hebben gemaakt voor de komst van de 61-jarige oefenmeester.

Mourinho werd in januari ontslagen door AS Roma, de club waarmee hij in 2022 beslag legde op de Conference League en vorig seizoen een strafschoppenserie verwijderd was van Europa League-winst. Na meerdere aanbiedingen heeft Fenerbahçe de spraakmakende trainer kunnen overtuigen weer aan de slag te gaan.

In Istanbul wordt Mourinho de opvolger van Ismail Kartal, die dit seizoen drie punten tekort kwam voor de landstitel. De Portugees krijgt de leiding over onder meer Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadioglu, Sebastian Szymanski en Dusan Tadic. Met goaltjesdief Edin Dzeko komt Mourinho een oude bekende tegen.

Met Fenerbahçe stroomt Mourinho in tijdens de tweede kwalificatieronde van het miljardenbal. De laatste keer dat de Portugees een wedstrijd coachte in de Champions League was op 10 maart 2020, als trainer van Tottenham Hotspur. The Spurs werden destijds uitgeschakeld door RB Leipzig.

Fenerbahçe wordt Mourinho’s tiende club als hoofdtrainer. Eerder zwaaide hij de scepter bij achtereenvolgens Benfica, Leiria, FC Porto, Chelsea, Internazionale, Real Madrid, weer Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur en AS Roma. Mourinho is de enige trainer die beslag wist te leggen op de Champions League, Europa League én Conference League.

