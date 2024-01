(Concept) Henderson here we go Ajax

Jordan Henderson gaat Al-Ettifaq verruilen voor Ajax. Met zijn kenmerkende 'Here we go!' biedt Fabrizio Romano uitsluitsel: alle seinen zijn op groen voor de sensationele transfer van de Engelsman naar Amsterdam.

Ajax, Henderson en Al-Ettifaq steggelden lang over de afkoopsom en de salariseisen van de voormalig Liverpool-aanvoerder. Henderson, die vanwege het naderende EK zichzelf in beeld wil spelen bij bondscoach Gareth Southgate, zou volgens sommige geruchten zelf zijn contract bij de Saudische club willen afkopen.

Maar nu lijken de clubs er dan toch helemaal uit. Volgens Romano maakt Ajax ... miljoen euro over naar Al-Ettifaq om over de diensten van Henderson te mogen beschikken.

Over de salariseisen van de middenvelder deelt de Italiaanse transfermarktexpert geen informatie. Henderson tekent voor tweeënhalf (????) jaar in de Johan Cruijff ArenA.

Al dagenlang gaat het bijna nergens anders over. Komt Henderson nou wel of niet naar Ajax? De eerste berichten waren positief, waarna interesse van Juventus roet in het eten leek te gooien.

De Italiaanse topclub, die in financieel noodweer verkeert, wilde de 81-voudig international huren, maar kon niet voldoen aan zijn salariseisen. Volgens Voetbal International was de interesse van de Italianen bovendien niet concreet.

Toen brachten diverse media naar buiten dat de Saudische club, die in de zomer nog veertien miljoen euro overmaakte naar Liverpool, geenszins van plan was om afscheid te nemen van Henderson.

Maar uiteindelijk trekt Kelvin de Lang, die in januari de transferzaken regelt in de hoofdstad, met Ajax dus toch aan het langste eind. De gedroomde kandidaat in de zoektocht naar ervaring is daarmee gestrikt.

