(Concept) Hansi Flick volgt Xavi op als hoofdtrainer van FC Barcelona

FC Barcelona heeft Hansi Flick aangesteld als de nieuwe trainer, zo laat de Spaanse grootmacht via de officiële kanalen weten. De 59-jarige Duitser, die in het verleden onder meer Bayern München onder zijn hoede nam, tekent voor twee seizoenen in Catalonië.

Het was een behoorlijke soap hoe het vertrek van clubicoon Xavi tot stand kwam. De 44-jarige Spanjaard kondigde in januari aan na dit seizoen Barcelona te verlaten, maar kwam daar in april op terug en verlengde zijn contract tot 2025.

Nadat een nieuwe verbintenis was getekend, liet de voormalig middenvelder zich onlangs kritisch uit over de financiële situatie van de club. Dat viel niet in goede aarde bij voorzitter Joan Laporta en die overtuigde de mede-beleidsbepalers binnen de club om afstand te nemen van de clublegende.

Deco en Bojan Krkic, respectievelijk sportief directeur en voetbalcoördinator van Blaugrana, moesten daarop in actie komen en vlogen afgelopen woensdag naar Londen om met Pini Zahavi, de zaakwaarnemer van Flick, te praten over de spoedig vacante trainerspost in Catalonië.

Volgens Spaanse media werd er op dinsdag al een principeakkoord tussen de beide partijen bereikt. Flick, die sinds september 2023 werkloos was, kon zijn trainersloopbaan ook vervolgen bij Chelsea, maar gaf de voorkeur al snel aan de vijfvoudig Champions League-winnaar.

Flick moest tot na de wedstrijd tegen Sevilla van afgelopen zondag geduld houden, maar nu is de weg dus vrij om zijn nieuwe avontuur te starten.

Flick was niet de enige gegadigde op de lijst van Barça, zo was ook voormalig verdediger Rafael Márquez een optie. De 45-jarige Mexicaan staat er bij de clubleiding van Barcelona goed op en is de trainer van Barça Atlètic, het tweede elftal van de Catalanen.

Flick werd op 24 februari 1965 geboren in Heidelberg. Na zijn actieve spelersloopbaan, die hem langs SV Sandhausen, Bayern, FC Köln en Victoria Bammental leidde, ging de Duitser aan de slag als trainer. Via Bammental kwam hij in 2000 terecht bij TSG Hoffenheim, waarna hij een lange break nam van het hoofdtrainerschap door te kiezen voor een functie als assistent-bondscoach van Duitsland. In 2019 tekende hij bij Bayern, waar hij in twee jaar grote successen boekte.

Na zijn succesvolle periode bij der Rekordmeister klopte het nationale elftal van Duitsland op de deur. Zijn termijn bij die Mannschaft was echter lang niet zo succesvol en dus werd hij in 2023 ontslagen.

