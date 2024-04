[CONCEPT] Hadj-Moussa tekent voor 5 jaar in De Kuip

Anis-Hadj-Moussa mag zich officieel speler van Feyenoord noemen. De 22-jarige vleugelaanvaller is dinsdag door de Rotterdammers gepresenteerd als eerste zomerversterking. Hadj-Moussa maakt na dit seizoen de overstap van het Belgische Patro Eisden en heeft een contract tot medio 2029 getekend in De Kuip.

Feyenoord was vastberaden om snel een deal te sluiten en heeft Hadj-Moussa voor vijf seizoenen vastgelegd. Daarmee troeft het zowel Ajax als PSV af.

Hadj-Moussa laat sinds januari een uitstekende indruk achter bij Vitesse, dat de 22-jarige vleugelflitser huurt van de Belgische tweedeklasser Patro Eisden. Afgelopen interlandperiode speelde Hadj-Moussa zelfs zijn eerste twee interlands namens Algerije.

Met de komst van Hadj-Moussa sorteert Feyenoord alvast voor op een aantal wijzigingen voorin. Het lijkt erop dat de Stadionclub het aflopende contract van Alireza Jahanbakhsh niet gaat verlengen, terwijl Newcastle United-huurling Yankuba Minteh in principe terugkeert naar Engeland.

Hadj-Moussa is sinds 1 februari de hoop in bange dagen van Vitesse. De rechtsbuiten kwam in zijn eerste maanden tot negen offici√ęle wedstrijden namens de Arnhemmers, waarin hij goed was voor twee doelpunten. Eenmaal fungeerde hij als aangever.

Hadj-Moussa speelde in de jeugd van het Franse RC Lens, maar maakte zijn debuut bij Olympique Charleroi. Daar was hij in 33 optredens acht keer trefzeker. In de eerste maanden van dit seizoen speelde hij nog achttien wedstrijden voor Patro Eisden. Daarin scoorde hij tweemaal.

Feyenoord is al serieus bezig met de selectie van komend seizoen. Eerder werd al bekend dat linksback Gijs Smal van de zomer transfervrij overkomt van FC Twente, al moet de 26-jarige verdediger nog officieel worden gepresenteerd.