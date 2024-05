(Concept) Gijs Smal maakt per direct transfervrije overstap naar Feyenoord

Gijs Smal mag zich vanaf heden Feyenoord-speler noemen, zo laten de officiële clubkanalen van Feyenoord en FC Twente weten. De 26-jarige linksback tekent een contract dat loopt tot 20XX in De Kuip.

De transfer hing al geruime tijd in de lucht. Al in maart lieten onder meer het Algemeen Dagblad en Voetbal International weten dat de verdediger transfervrij over zou komen van Twente.

De twee clubs hebben gewacht tot na het seizoen om de officiële bekendmaking wereldkundig te maken. In Rotterdam moet Smal de concurrentiestrijd aangaan met de, op het moment langdurig geblesseerde, Quilindschy Hartman en de Peruaan Marcos López, al is de kans groot dat laatstgenoemde deze zomer vertrekt uit Rotterdam.

Onlangs verlengde Feyenoord ook het contract van de talentvolle linksback Jayden Candelaria tot 2026. Vermoedelijk moet Smal in de eerste maanden na zijn transfer met hem gaan bepalen wie de vaste linksback van het elftal wordt.

Onder welke trainer dat gaat zijn is ook nog niet bekend, daar Arne Slot onlangs officieel bij Liverpool werd aangekondigd als opvolger van Jürgen Klopp.

Het is voor Feyenoord al de tweede aanwinst voor het aankomende seizoen. Eerder versterkte de club zich al met Anis Hadj-Moussa, die begin maart een contract voor vijf seizoenen tekende en werd overgenomen van Patro Eisden Maasmechelen.

Smal werd op 31 augustus 1997 geboren in De Rijp. Na te hebben gespeeld voor AFC Alkmaar ‘34 op amateurbasis, sloot de linkspoot zich in 2013 aan bij de jeugdopleiding van FC Volendam. Daar doorliep hij alle jeugdelftallen en kwam hij tot zeventig optredens voor de Palingboeren.

Via Twente speelde Smal zich in de kijker van Feyenoord, dat hem dus transfervrij overneemt. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigd de linksback een waarde van acht miljoen euro.

