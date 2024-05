(Concept) Bayern München heeft eindelijk beet: Vincent Kompany nieuwe oefenmeest

Bayern München heeft na een lange zoektocht eindelijk de nieuwe trainer voor het komende seizoen binnen. De 38-jarige Vincent Kompany wordt overgenomen van Burnley FC, zo laat der Rekordmeister weten via de officiële kanalen. De Belg tekent een contract tot 20XX.

Bayern kende afgelopen seizoen een teleurstellende jaargang. Voor het eerst sinds 2012 liep de Duitse grootmacht het landskampioenschap mis, in november werd een bekerdebacle geleden tegen derdedivisionist FC Saarbrücken en in de Champions League was Real Madrid een maatje te groot (4-3 over twee wedstrijden).

Mede door het teleurstellende seizoen liet Tuchel in februari al weten aan het eind van het seizoen de Duitse recordkampioen te verlaten. Wat volgde was een lange reeks afwijzingen van trainers.

Onder meer stunttrainer Xabi Alonso, voormalig oefenmeester Julian Nagelsmann en Oostenrijk-bondscoach Ralf Rangnick hebben bedankt voor de trainerspost in Zuid-Duitsland. Uit wanhoop probeerde de club zelfs de vertrekkende Tuchel te overtuigen van een langer dienstverband, maar ook dat mocht niet baten.

Vervolgens kwam Bayern uit bij Kompany. Op 20 mei lieten transferexperts Fabrizio Romano en Fabian Plettenberg van Sky Deutschland voor het eerst de interesse van die Roten in de voormalig centrumverdediger van onder meer Manchester City doorschemeren.

Toen bleek dat Kompany welwillend voor een overstap naar Bayern stond, kwam de transfer in stroomversnelling. De recordkampioen moest vervolgens alleen nog Burnley overtuigen om de trainer te laten gaan. Daarvoor moest Bayern nog wel in de buidel tasten voor een bedrag van XXXX miljoen, als afkoopsom.

Kompany kwam als speler uit voor toenmalig Bundesliga-club Hamburger SV. In de twee jaar dat hij actief was in het Volksparkstadion leerde de Belg vloeiend Duits, een grote pré voor de clubleiding van Bayern. Kompany neemt ook zijn staf mee, waar bijvoorbeeld voormalig voetballer Craig Bellamy toebehoort.

Na zijn actieve voetbalcarrière, die Kompany langs RSC Anderlecht, HSV, Manchester City en wederom Anderlecht leidde, begon hij aldaar ook zijn trainerscarrière in 2020. Na twee jaar in Brussel verbond Kompany zich in 2022 aan het net gedegradeerde Burnley. Die club had onder voormalig trainer Sean Dyche het stempel gekregen van een verdedigende, stugge ploeg.

Met Kompany veranderde dat aanzicht compleet. Burnley promoveerde direct en deed dat met oogstrelend voetbal en een puntenaantal van 101. De Premier League bleek dit jaar echter een vrij kansloze opgave, daar de oefenmeester op de negentiende plek eindigde en afdaalde naar de Championship.

