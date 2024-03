Conceição woest op Arteta na verlies tegen Arsenal: ‘Beledigde mijn familie'

Sérgio Conceição was witheet na de uitschakeling van FC Porto in de achtste finales van de Champions League. De 49-jarige oefenmeester werd na strafschoppen uitgeschakeld door Arsenal. Tijdens een persconferentie had Conceição geen goed woord over voor Mike Arteta, de manager van the Gunners.

Op televisiebeelden was te zien dat Conceição en Arteta na de door Arsenal gewonnen strafschoppenserie met elkaar in een verhitte discussie belandden. De trainer van Porto weigerde de uitgestoken hand van zijn collega. Na zo’n twintig seconden besloot Arteta hoofdschuddend weg te lopen.

Any guesses on what was said between Arteta and Porto boss Sergio Conceicao? ?? pic.twitter.com/8yFu974XUo — Football on TNT Sports (@footballontnt) March 13, 2024

“Arteta riep iets in het Spaans naar onze bank en beledigde mijn familie”, verklaarde Conceição tijdens de afsluitende persconferentie. “Ik vertelde hem dat de persoon die hij beledigde niet langer onder ons is.”

“Arteta moet zich gewoon op zijn eigen ploeg focussen. Ik vond deze uitslag niet terecht. Wij verdienden het om door te gaan. Verder geef ik geen commentaar, bedankt allemaal”, zei Conceição, die vervolgens de persconferentie verliet.

De beschuldigingen van Conceição werden door Arteta ontkend. Verschillende bronnen rondom Arsenal geven aan dat de Spaanse manager niets heeft gezegd over de familie van zijn collega.

Arteta liet tegenover Engelse media weten trots te zijn na de gewonnen strafschoppenserie. “Het was een magische avond. Ik heb waarschijnlijk nog nooit zo'n sfeer meegemaakt in het Emirates Stadium, het was geweldig van het begin tot het einde. Samen zijn we erin geslaagd om dit te realiseren. Het was al veertien jaar geleden dat we de kwartfinales van de Champions League wisten te bereiken.”

Arsenal-doelman David Raya werd dinsdagavond de grote held in de strafschoppenserie door twee pogingen van Porto te keren. Wendell en Galeno misten, terwijl the Gunners foutloos bleven.

