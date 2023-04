Conceição beslist spektakelstuk tegen Jong PSV met twee heerlijke pegels: 5-4

Maandag, 17 april 2023 om 21:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:29

Jong Ajax heeft Jong PSV maandag in de Keuken Kampioen Divisie op spectaculaire wijze verslagen. Uitblinker Francisco Conceição hielp de Amsterdamse beloften met twee heerlijke rake pegels op weg. Het regende doelpunten over en weer. Bij Ajax scoorden Lorenzo Lucca en Mika Godts, terwijl bij PSV onder meer Ismael Saibari op het scorebord kwam. Uiteindelijk kwam er een 5-4 eindstand op het scorebord.

Jong Ajax kwam in een versterkte formatie aan de aftrap, met een voorhoede bestaande uit Conceição, Lucca en de uit België geplukte jongeling Godts. De Amsterdamse beloften begonnen weergaloos, want de complete aanvalslinie had binnen 34 minuten een doelpunt op zijn naam. De openingstreffer van Lucca was uiterst frappant. De spits maaide van dichtbij eerst over de bal heen. Via zijn standbeen caramboleerde de bal over keeper Roy Steur het doel in: 1-0.

Francisco Conceição laat zich zien tegen Jong PSV! ??#jajps — ESPN NL (@ESPNnl) April 17, 2023

Even later dribbelde Godts van de linkerflank naar binnen, om de bal keurig in de verre onderhoek te plaatsen: 2-0. Conceição deed er in minuut 34 een schepje bovenop door op nog iets fraaiere wijze te scoren. De rechtsbuiten kwam eveneens met de bal aan de voet naar binnen en kegelde die vernietigend binnen: 3-0. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Jong Ajax, maar de beloften van PSV brachten met twee doelpunten voor rust de spanning helemaal terug.

Simon Colyn brengt de spanning terug via een geweldige vrije trap! ?? — ESPN NL (@ESPNnl) April 17, 2023

De eerste treffer aan Eindhovense zijde was afkomstig van Saibari, die verdediger Olivier Aertssen verraste door aan de zijlijn te versnellen met de bal aan de voet. De aanvallende middenvelder van PSV scoorde door beheerst de verre hoek te vinden. Twee minuten voor rust knalde Colyn een vrije trap heerlijk in de kruising: 3-2 bij rust. Het bleef ook na rust doelpunten regenen. Jong Ajax kwam in de 49ste minuut op 4-2 via een eigen doelpunt van Jenson Steelt, die de bal ongelukkig afsnoepte bij de doorgebroken Kristian Hlynsson.

Vijf minuten later maakte Fedde Leysen er met een kiezelhard schot in de korte hoek alweer 4-3 van. Conceição liet het er niet bij zitten en zette in de 59ste minuut de kroon op zijn avond door de bal van zeventien meter heerlijk in de kruising te krullen: 5-3. De Portugese dribbelaar werd vervolgens gewisseld. In de slotfase kreeg Jong PSV-invaller Fodé Fofana in de rebound dé kans op een nieuwe aansluitingstreffer, maar de aanvaller mikte in vrije positie naast. In blessuretijd viel dat doelpunt alsnog. Linksbuiten Isaac Babadi dribbelde het strafschopgebied in en wachtte op het juiste moment om de kruising te vinden: 5-4.

Jong AZ - Jong FC Utrecht 4-0

Halverwege het eerste bedrijf werd de score geopend door Mexx Meerdink, die op de juiste plek stond om uit een voorzet van Zico Buurmeester binnen te knikken: 1-0. Ook de tweede Alkmaarse treffer kwam op naam van Meerdink, al werd het doelpunt ditmaal voorbereid door Lewis Schouten. Na een uur spelen kwam Jong AZ op rozen. Achraf Boumenjal kreeg zijn tweede gele kaart van arbiter Kevin Puts, waardoor Jong FC Utrecht met tien man achterbleef. In het restant van de wedstrijd sloeg de thuisploeg nog tweemaal toe. Eerst zorgde Fedde de Jong op aangeven van Schouten voor de 3-0, terwijl het slotakkoord werd gespeeld door Yusuf Barasi. Laatstgenoemde schoot in de 82ste minuut raak uit een strafschop: 4-0.